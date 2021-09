Google Pixel 3 "umiera" sám od seba a nikto nevie prečo

Majitelia smartfónov Google Pixel 3 sa sťažujú na záhadné "umieranie" týchto zariadení.

Už niekoľko mesiacov sa hromadia sťažnosti na internetových fórach, kde sa majitelia smartfónov Google Pixel 3 a Google Pixel 3 XL sťažujú na to, že ich zariadenia zo dňa na deň "umrú". Predmetné zariadenia sa z ničoho nič reštartujú a už na nich nenaštartuje operačný systém Android, ale namiesto toho nabehnú do "Režimu núdzového sťahovania", známeho aj ako - EDL mód. Paradoxne, zamestnanci podpory Googlu žiadajú od majiteľov zariadení, aby im poslali správy, ktoré generuje operačný systém zariadenia. Bohužiaľ, tejto požiadavke vlastníci nedokážu vyhovieť, nakoľko ich smartfóny už nedokážu nabootovať do operačného systému.

Pripojenie zariadení Pixel 3 a 3 XL k počítaču taktiež nepomáha a len sa identifikujú ako "QUSB_BULK_CID" + zobrazí sériové číslo. Počítačový program QPST (Qualcomm Product Support Tool) komunikujúci so smartfónom v režime EDL, by teoreticky dokázal obnoviť OS v zariadení, ale na to by bolo treba NAND zálohu, ktorá oficiálne nie je dostupná. Google namiesto toho ponúka hneď niekoľko verzií systému pre tieto smartfóny, ale paradoxne žiaden, ktorý by bolo možné "flashnúť" pomocou QPST. Doposiaľ nie je známa príčina "umierania" týchto zariadení, hoci sa chyba podobá tej, ktorou trpeli niektoré smartfóny od už bývalého výrobcu LG. Vtedy napríklad trpel touto závadou aj LG Nexus 5.

Podozrenia padajú na nekvalitné plošné spoje medzi doskou smartfónu a procesorom. Pixel 3 a Pixel 3 XL vyrábal pre spoločnosť Google výrobca Foxconn, ktorý produkuje napríklad smartfóny iPhone pre technologického giganta Apple.

Zdroj: Engadget, ArsTechnica,