Google oznámil koniec ďalšej aplikácie

Nuž nič nie je večné, ani aplikácie.

Americká spoločnosť Google je známa tým, že rada ukončuje podporu svojim aplikáciám alebo službám. Niekedy síce ponúkne akú-takú náhradu, inokedy sa musíte zaobísť bez náhrady. Tentokrát sa na koniec budú musieť pripraviť používatelia grafickej nadstavby Google Now Launcher. Táto nadstavba bola predvolená napríklad na smartfónoch Google Nexus 5. V roku 2017 ju uvoľnila spoločnosť Google aj pre ďalších OEM výrobcov smartfónov. Súčasne popri uvoľnení začal tvorca Nexus smartfónov používať novú grafickú nadstavbu - Pixel Launcher.

Napriek nástupu Pixel Launcher, spoločnosť naďalej udržiavala aj Google Now Launcher a to aj napriek ubúdajúcim funkciám. Koniec podpory má nastať už koncom mesiaca apríl. V prípade, že naďalej chcete používať Now Launcher, môžete aktualizácie aplikácie odmietnuť. Prípadne si budete musieť stiahnuť alternatívny spúšťač, ktorý má podobnú funkcionalitu. V poslednom rade vám už ostáva len vzdať sa svojho aktuálneho zariadenia a prejsť na novší model z radu Google Pixel, kde tieto smartfóny používajú vyššie zmienenú nadstavbu Pixel Launcher.

Zdroj: GSMArena, Gizchina,