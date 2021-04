Google obmedzuje, ktoré aplikácie môžu vidieť ostatné nainštalované aplikácie

Google čoskoro obmedzí, ktoré aplikácie dostupné prostredníctvom obchodu Google Play môžu zobraziť všetky ostatné aplikácie, ktoré si používateľ nainštaloval do svojho Android telefónu.

Nedávna zmena v pravidlách Developer Program Policy spoločnosti Google pre vývojárov ukazuje, že spoločnosť teraz považuje zoznam nainštalovaných aplikácií za citlivú informáciu. Google poznamenáva, že rovnako ako ďalšie povolenia, ktoré poskytujú prístup k citlivým informáciám, obmedzia použitie povolenia „QUERY_ALL_PACKAGES“.

Od 5. mája 2021 budú vývojári musieť predložiť odôvodnenie použitia tohto povolenia v ich aplikáciách. Niektoré príklady aplikácií, ktoré môžu naďalej používať toto povolenie, sú napríklad aplikácie pre správu súborov, webové prehliadače, antivírusové aplikácie, aplikácie v oblasti bankovníctva a digitálnej peňaženky.

Ak aplikácia nemá oprávnený dôvod na prístup k povoleniu, mohla by ju spoločnosť Google odstrániť z obchodu Google Play a prípadne zrušiť účty vývojárov. Každý vývojár, ktorý si chce zachovať prístup k povoleniu, môže tu vyplniť formulár vyhlásenia, ktorým jeho použitie odôvodní.

Aj keď sa to nemusí javiť ako veľký problém, ak si aplikácie môžu zobraziť ďalšie aplikácie nainštalované vo vašom zariadení, mohlo by to potenciálne odhaliť množstvo informácií o používateľovi. Napríklad prezeranie zoznamu nainštalovaných aplikácií v zariadení niekoho iného by mohlo odhaliť osobné informácie o rôznych preferenciách, finančných informáciách používateľov alebo mnohých ďalších.

Zdroje: Play Console Help, Play Console Help, XDA Developers, The Verge