Google Mapy pridávajú novú vrstvu pre COVID-19

Google sa rozhodol reagovať na aktuálnu situáciu a pridal do svojich máp novú vrstvu.

Aplikácia čerpá dáta z viacerých overených zdrojov akými sú napríklad: Univerzita Johnsa Hopkinsa, New York Times a Wikipedia, ktoré získavajú dáta zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), vládnych ministerstiev zdravotníctva, nemocníc a zdravotníckych agentúr, kde tieto organizácie poskytujú výsledky v Google vyhľadávaní, ale firma sa ich rozhodla poskytnúť aj do svojich máp pre zjednodušenie vyhľadávania.

Dáta sú uvádzané za sedem dňový priemer a zobrazované na vzorke sto tisíc ľudí v rámci zobrazenej časti mapy, čo vám ľahko ukáže situáciu aj vďaka farebnému kódovaniu. Údaje sú aktuálne dostupné pre 220 krajín, v ktorých sú rozdelené okresy, provincie, mestá a podobne. Vrstvu COVID-19 si viete zobraziť cez menu Vrstvy, ale funkcia je uvoľňovaná postupne a ak sa vám nezobrazuje, tak treba si počkať na aktualizáciu.

Zdroje: Google, TheVerge, TechCrunch, 1000logos,