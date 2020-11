Google Mapy dostanú nové vylepšenia v navigácii

Google oznámil novinky ohľadom svojich máp, taktiež v spojitosti s COVID-19.

Známy vyhľadávač Google pridáva nové funkcie do svojich máp, čím chce ľudom uľahčiť život a cestovanie v rámci tejto epidémie. Nedávno Google pridal do svojej aplikácie vrstvu venovanú Covid-19, no teraz ju rozširuje. Aplikácia vás bude informovať napríklad o počte úmrtí, pokynoch, aktuálnom počte potvrdených prípadov v danej oblasti, obmedzeniach či odberných miestach.

Po novom sa tak isto budete môcť vyhýbať sviatočným davom, aby ste sa čo najviac vyhli nákaze. V prípadne, že je váš spoj aktuálne preplnený, môžete si rozmyslieť, či radšej počkáte na ďalší autobusový či vlakov spoj. Google pridáva do máp aj rozhranie Asistenta, ktorý má byť priateľský k jazde autom. Používajte hlas na odosielanie a prijímanie hovorov a textových správ, rýchlu kontrolu nových správ vo vašich aplikáciách na zasielanie správ na jednom mieste a načítanie textov, aby ste sa nemuseli pozerať na smartfón. Asistent vás dokonca upozorní na prichádzajúci hovor, ktorý môžete prijať alebo odmietnuť hlasom. Môžete tiež prehrávať médiá od stoviek poskytovateľov z celého sveta, vrátane služieb YouTube Music, Spotify, Google Podcasts a mnohých ďalších.

Zdroj: Google,