Google by mal onedlho umožniť spúšťať hry priamo z vyhľadávania

Google to so Stadiou nevzdáva, aspoň zatiaľ.

Používateľ sociálnej siete Twitter - Bryant Chappel objavil nečakanú a novú funkciu, ktorú má v súčasnosti testovať najpopulárnejší internetový vyhľadávač. Nová funkcia má spočívať v tom, že spoločnosť Google pracuje na integrácii cloudových herných platforiem. Vďaka tomu budete môcť vyhľadať hry v rôznych herných službách, pričom by malo byť dostupné aj spustenie hry. To používateľ predviedol na mikroblogovacej sieti, kde zadal do vyhľadávania hru Control Ultimate Edition, na čo následne dostal výsledky, kde sa hra nachádza. Zároveň sa zobrazili aj možnosti pre jej spustenie cez rôzne platformy.

Je samozrejmé, že pre spustenie vami vybranej hry budete musieť mať aj aktívne predplatné na danej platforme. Keďže spoločnosť Google stále testuje túto funkciu, tak nie je zatiaľ dostupná pre každého. Dá sa ale predpokladať, že novú funkciu využije aj na popularizáciu vlastnej cloudovej služby Stadia, nakoľko o tejto hernej platforme je v súčasnosti extrémne ticho, vďaka čomu sa už začali objavovať dohady, či ju spoločnosť Google nechce v tichosti ukončiť. Zatiaľ to vyzerá tak že nie, aj keď firma si od spustenia služby sľubovala vytvorenie silnej konkurenčnej platformy.

Zdroj: Techspot,