Google má v pláne zaviesť reklamu na uzamknutej obrazovke

Chcete si pozrieť notifikáciu na zamknutej obrazovke a tam sa ako prvé objaví reklama.

Podľa anonymného zdroja by mala start-upová spoločnosť Glance s podporou amerických mobilných operátov zaviesť reklamy na zamknuté obrazovky smartfónov. Túto start-upovú firmu podporuje aj technologický gigant Google. Samotné zavedenie zobrazovania reklamného obsahu by malo prísť už o dva mesiace. Zatiaľ nie je známe, o aké smartfóny sa bude jednať, ale predpokladá sa, že to budú zariadenia s operačným systémom Android. Tieto informácie mal vyniesť zdroj blízky rokovaniam s mobilnými operátormi.

Služby trojročnej spoločnosti Glance si "užívajú" majitelia smartfónov na ázijskom trhu, kde sa reklamný obsah zobrazuje takmer na 400 miliónoch smartfónoch. Start-up má zároveň vytvárať "prémiovú" verziu svojej služby pre americký trh, nakoľko americkí požívatelia majú byť kúpyschopnejší. Je otázne, ako na túto "vlastnosť" nových smartfónov zareagujú majitelia týchto zariadení. Spoločnosť ale verí, že sa jej podarí rozšíriť na globálny trh už počas najbližších rokov. Môžeme tak predpokladať, že v priebehu pár rokov uvidíme reklamu na obrazovke uzamknutia aj u nás.

Osobne predpokladám, že v tom období začne rásť dopyt po takzvaných "custom rom", teda komunitne upravených verziách OS Android.

