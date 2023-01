Google má umelú inteligenciu schopnú vytvoriť hudbu

Umelá inteligencia MusicLM vytvorí hudbu podľa vášho zadania.

Americký technologický gigant Google usilovne pracuje na vývoji umelej inteligencie. Jednou z nich je aj AI s názvom MusicLM, ktorá dokáže podľa vášho zadania vytvoriť vami požadovanú hudbu. Umelej inteligencii má pritom stačiť, že napíšete text, zapískate, či "vybmrkáte" čo máte na mysli. Spoločnosť pri vývoji trénovala umelú inteligenciu na rozsiahlej hudobnej databáze, ktorá pozostáva až z 280 000 hodín. Hudobný výstup by mal byť podľa technologického giganta rozmanitý s prekvapivou hĺbkou.

AI MusicLM by mala byť schopná kombinovať rôzne hudobné žánre a nástroje. Prekvapivé má byť, že umelá inteligencia je schopná aj písať hudobné texty s pomocou abstraktných pojmov. Teda ak napríklad zadáte MusicLM, že by ste si radi vypočuli death metal kombinovaný s elektronickou hudbou podobnou Röyksopp-u a k tomu chcete depresívny text, malo by vám byť vyhovené. Samozrejme nečakajte až také zázraky. Občas sa môžu vyskytovať také problémy, že skladby znejú zvláštne, prípadne vokály sú nezrozumiteľné.

MusciLM zatiaľ nie je dostupná verejnosti, nakoľko spoločnosť Google sa má obávať zneužívania autorských práv. Jedno percento produkovanej hudby bolo totiž použité AI pri tvorbe nových skladieb. Google samozrejme nie je jedinou spoločnosťou, ktorá pracuje na "hudobnej AI". Napríklad spoločnosť OpenAI pracuje na umelej inteligencii s názvom Jukebox, ale aj hudobníci už pri tvorbe používajú AI - Holly Herndon a Arca.

Zdroj: Engadget,