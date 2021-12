Google má vyvíjať nátlak na svojich zamestnancov, aby sa dali zaočkovať.

Americký technologický gigant Google má tlačiť svojich zamestnancov do očkovania, aspoň podľa interných dokumentov. Čas na vakcináciu mali pracovníci spoločnosti do 3. decembra 2021. Najpoužívanejší vyhľadávač akceptuje výnimku jedine zo zdravotných dôvodov, alebo v tom prípade, ak je očkovanie v rozpore s náboženskou vierou. V prípade chýbajúceho potvrdenia bude zamestnanec poslaný na 30 dňové platené voľno, ak sa ale pracovník aj tak nebude chcieť dať zaočkovať, spoločnosť dá pracovníkovi šesť-mesačné neplatené voľno. Po tomto voľne bude už zamestnanec prepustený.

Spoločnosť Google dáva dodatočný čas zamestnancom do 18. januára 2022. Gigant sa vo svojom memorande bráni, nakoľko sa riadi legislatívou Spojených štátov amerických, podľa ktorého musia byť spoločnosti s viacej ako sto zamestnancami plne zaočkované. To je už zároveň nepravda, nakoľko súdy zablokovali toto nariadenie. Dôvod prečo spoločnosť núti zamestnancov na očkovanie, môže byť aj snaha sa pripraviť, ak by nariadenie nakoniec len prešlo a bolo v súlade so zákonmi.

Google taktiež stále dáva zamestnancom možnosť pracovať formou home-office, pričom spoločnosť nebude vyžadovať, aby pracovníci chodievali aj do kancelárií. Takže sa môžu vyhnúť očkovaniu, len nesmú chodiť do priestorov giganta.

Zdroj: Engadget, CNBC,