Google má pracovať na novom vyhľadávaní

Konkurencia rýchlo rastie a Google sa musí prispôsobiť, inak to nemusí pre spoločnosť dopadnúť dobre.

Americký technologický gigant Google má údajne pracovať na novom projekte s názvom "Magi". Na tento projekt malo byť pridelených až 160 pracovníkov. Vyhľadávač novej éry by mal byť dokonca schopný predvídať, čo chce používateľ hľadať s tým, že výsledok má byť čo najpresnejší. Zároveň by mal byť dostupný aj chatbot, ktorý má dokázať generovať úryvky kódu, ale aj odpovedať na otázky v rámci softvérového vývoja. Projekt spoločnosti Google zatiaľ nemá presný harmonogram, takže oficiálne uvedenie vyhľadávača novej generácie do reálneho sveta je zatiaľ v nedohľadne. Očakáva sa zatiaľ len ohlásenie existencie tohto projektu na podujatí Google I/O.

Spoločnosť Google má rozpracovaný aj ďalší projekt, ktorým má byť pripravovaná funkcia pre internetový prehliadač Chrome. Funkcia má názov Searchalong a v podstate má ísť o chatbota schopného sledovať obsah vami prezeraných webových stránok. Následne vám má chatbot ponúknuť kontextové informácie. Napríklad pozeráte ubytovanie cez službu Airbnb a počas hľadania vhodného nocľahu, môžete požiadať chatbota, aby vám napríklad ukázal, aké atrakcie sa nachádzajú v blízkosti.

Mala sa objaviť informácia, podľa ktorej juhokórejská spoločnosť Samsung má zvažovať výmenu predvoleného vyhľadávača na svojich smartfónoch. Teda Google vyhľadávač by mal byť nahradený Bingom. Proti Google zároveň hrá aj vypršanie dohody medzi oboma spoločnosťami. Vyhľadávací gigant má teda čo robiť, aby dobehol vlak s menom AI.

Zdroj: Engadget,