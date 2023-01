Google má pracovať na konkurencii pre Apple AirTag!

Google chce pravdepodobne dobehnúť zmeškaný vlak.

Vývojárovi - Kubovi Wojciechowskovi sa podarilo zistiť, že spoločnosť Google má pracovať na konkurencii pre obľúbené lokátory, akými sú napríklad Apple AirTag. Lokátory si získavajú čoraz väčšiu popularitu, pretože si vďaka nim môžete strážiť svoj majetok. Dokážete nim napríklad nájsť stratenú kabelku, zistiť polohu zaparkovaného automobilu a podobne. Takže aj v prípade krádeže, si viete poradiť a nájsť odcudzený majetok. Táto dobre myslená technológia má aj svoju temnú stránku. Bohužiaľ sa vyskytli prípady, kedy boli lokátory zneužité na sledovanie osôb, automobilov a iného majetku.

Wojciechowski nedávno objavil dôkazy v kóde pre Fast Pair, ktorá je súčasťou operačného systému Android. Táto funkcia slúži pre automatické zisťovanie bluetooth zariadení v okolí. Vývojár našiel v kóde aj slovo "grogu", ktoré má naznačovať vývoj lokátoru. Za vývoj má byť zodpovedný vývojársky tím Nest. Lokátor by mal používať technológiu BlueTooth LE (Low Energy). Androidovému vývojárovi Wojciechowskému sa zatiaľ nepodarilo zistiť, kedy by malo prísť predstavenie lokátorov, ale predpokladá, že by sa to mohlo odohrať na konferencii Google I/O Developer. Na tomto podujatí by mohli byť predstavené aj nové smartfóny Pixel.

Zdroj: Neowin,