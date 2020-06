Google konečne vydal Android 11 Beta 1

Napriek tomu, že sa prvá beta verzia Android 11 očakávala skôr, z neznámeho dôvodu ju Google odložil.

Rozhodnutie oznámil gigant začiatkom mája, pričom neoznámil ani čas vydania, avšak našťastie sme nemuseli tak dlho čakať na vydanie prvej beta verzie Android 11 je k dispozícii na stiahnutie. Otestovať túto verziu zatiaľ môžu len majitelia telefónov Pixel 2 a 2 XL, Pixel 3 a 3 XL a tiež majitelia pixelov 4 a 4 XL. Veľkosť aktualizácie je 736 MB a označenie je RPB1.200504.01. Používatelia s vyššie uvedenými telefónmi sa môžu prihlásiť do testovacieho programu. Treba však brať do úvahy, že ide o prvú beta verziu a jej používanie je na vlastné riziko. Finálnu verziu Android 11 by mal Google sprístupniť v treťom štvrťroku tak ako je zvykom.

Medzi novinkami nového operačného systému sú napríklad pripravené odpovede v chatoch, nový typ notifikácií, ovládanie médií cez notifikačnú lištu a alebo jednorazové povolenia pre aplikácie v rámci ochrany súkromia. Predpokladáme, že čoskoro sa počet podporovaných telefónov v beta verzii rozšíri aj o ďalších výrobcov napríklad Oppo, Xiaomi, či OnePlus.

Zdroj: GCh