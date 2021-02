Google komplikuje používanie jeho aplikácii na iOS

Google už viac ako dva mesiace neaktualizoval svoje aplikácie pre iOS, čím komplikuje ich používanie.

Spoločnosť z Mountain View, už od ôsmeho decembra neaktualizoval svoje hlavné aplikácie pre operačný systém iOS, ktorý "beží" na smartfónoch Apple iPhone. Všetko totiž začalo novými podmienkami spoločnosti Apple, ktorá zaviedla pre aplikácie nové podmienky, medzi ktoré patrí zvýšená ochrana súkromia pre majiteľov smartfónov iPhone. Proti tomu najviac namieta sociálna sieť Faceboook, kvôli nemožnosti cieliť reklamu na majiteľov týchto smartfónov.

Situácia s neaktuálnosťou aplikácií zašla až tak ďaleko, že servery spoločnosti Google označili spomínané aplikácie, ako neaktuálne a odmietali komunikovať s týmito aplikáciami. Zároveň sa užívateľom objavili správy o neaktuálnosti, pričom Google nedávno spravil aktualizáciu na svojich serveroch a hlášky sa už nezobrazujú, ale nové verzie aplikácii zatiaľ nie sú.

Google sa vyjadril, že má v pláne zapracovať nové podmienky do svojich aplikácií a pravdepodobne by sa tak malo stať už v blízkej dobe. Očakáva sa, že by k tomu malo prísť v priebehu pár týždňov až jedného mesiaca. Technologický gigant sa taktiež vyjadril, že práce na nových verziách aplikácií sa spomalila aj vďaka aktuálnej pandémii koronavírusu, pretože v súčasnosti väčšina spoločnosti pracuje formou home-office. Jedinou výnimkou je aktuálne aplikácia YouTube, ktorá je vedená ako "samostatná" firma a je pravidelne aktualizovaná.

Zdroj: ArsTechnica,