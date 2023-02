Google integruje AI Bard do jedného zo svojich operačných systémov!

Umelá inteligencia sa dostane aj do populárneho operačného systému.

Umelá inteligencia zažíva veľký vzostup a je čoraz viac populárnejšou. Jednotlivé spoločnosti sa predháňajú jej integrovaním do rôznych produktov. Americký Microsoft pracuje na integrácii umelej inteligencii vyvíjaný spoločnosťou OpenAI, do ktorej MS investovalo miliardu dolárov (približne 934 450 000 eur). Konkurenčná spoločnosť Google nechce zostať pozadu a aktívne pracuje na vývoji svojej AI s názvom Bard, ktorá zatiaľ nedosahuje kvalít ako tá od OpenAI. Napriek tomu populárny vyhľadávač pracuje na integrovaní umelej inteligencie Bard do operačného systému ChromeOS. Od tejto integrácie si spoločnosť Google sľubuje priniesť používateľom podobný zážitok, ako keby chatovali s ChatGPT.

Vývoj je ešte len v začiatkoch, ale očakáva sa, že spoločnosť Google časom pozve používateľov operačného systému Chrome OS na testovanie novej funkcie - Flag. V tomto prípade by sa malo jednať o takzvané "konverzačné vyhľadávanie". Po aktivovaní "Flagu" dôjde k nahradeniu klasického vyhľadávacieho okna Bradom. Spoločnosť Google okrem iného pracuje aj na integrovaní kancelárskeho balíka Office 365 do operačného systému ChromeOS. Vďaka tomu by mala byť uľahčená práca s dokumentami. Zároveň by malo dôjsť aj k podpore cloudového úložiska OneDrive do tohto OS.

Zdroj: Gizchina,