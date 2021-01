Google hrozí odstránením vyhľadávača z Austrálie, ak schvália nový zákon

Spoločnosť Google v piatok uviedla, že deaktivuje svoj vyhľadávač v Austrálii, ak vláda prijme mediálny zákon, ktorý by ju a tiež spoločnosť Facebook prinútil platiť miestnym mediálnym spoločnostiam za zdieľanie ich obsahu.

Austrália sa chystá prijať zákony, podľa ktorých by veľkí technologický giganti museli uzavrieť dohodu o platbách miestnym vydavateľom a vysielateľom za obsah. Ak by nedokázali dohodu uzavrieť, o cene by rozhodol vládny arbiter.

„Rozhodcovské konanie zákonu predstavuje pre spoločnosť Google nezvládnuteľné finančné a operačné riziko,“ uviedla pre senátny výbor Melanie Silva, výkonná riaditeľka spoločnosti Google pre Austráliu a Nový Zéland.

„Ak by sa tento návrh stal zákonom, nezostala by nám iná možnosť ako prestať sprístupňovať Vyhľadávač Google v Austrálii.“

Austrália ohlásila legislatívu minulý mesiac po tom, čo sa na základe vyšetrovania zistila, že spoločnosť Google a gigant v oblasti sociálnych médií, spoločnosť Facebook, majú príliš veľkú trhovú moc v mediálnom priemysle, čo podľa nej predstavuje potenciálnu hrozbu pre dobre fungujúcu demokraciu.

Vláda Spojených štátov tento týždeň požiadala Austráliu, aby zrušila navrhované zákony a aby ponechala to na báze dobrovoľnosti.

Hrozba spoločnosti Google obmedziť svoje služby v Austrálii prišla len chvíľu po tom, čo internetový gigant uzavrel dohodu s francúzskymi vydavateľmi podobnú tej, ktorú by ho donútil vytvoriť nový austrálsky zákon, v ktorej sa napriek mesačnému rokovaniu proti tejto dohode zaviazal platiť mediálnym agentúram za ich obsah.

Podľa vyjadrenia spoločnosti Google by spoločnosť radšej zaplatila vydavateľom konkrétne za obsah zobrazovaný v rámci Google News a nie za každý zobrazený link a úryvok vo vyhľadávači. Takýto program už spoločnosť predstavila v júni minulého roku pre niekoľko krajín. Celkovo sa doň prihlásilo už takmer 450 vydavateľov, z ktorých 6 sídli v Austrálii.

