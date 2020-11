Google a Disney vytvorili Mandalorian AR

Google a Disney sa spojili a vytvorili The Mandalorian v rozšírenej realite.

Google a Disney sa spojili a prinášajú nový rozšírený virtuálny zážitok s predstavením The Mandalorian. Samozrejme, že tam nájdete aj Baby Yodu. Aplikácia je postavená na ARCore, vývojárskej platforme spoločnosti Google pre vytváranie zážitkov z rozšírenej reality a využíva svoje ARCore Depth API, ktoré umožňuje oklúziu, teda keď je objekt blokovaný z pohľadu inými skutočnými objektmi na scéne.

Google spolupracoval so spoločnosťami Disney a Lucasfilm na tvorbe modelov a animácií vychádzajúcich hlavne z prvej sezóny The Mandalorian. Podľa dostupných informácií pribudne aj podpora druhej a aktuálne prebiehajúcej sezóny tohto seriálu z prostredia Star Wars. Nie je to ale prvýkrát, čo spoločnosť Google vytvorila AR s tematikou Star Wars. Už v roku 2017 predstavila nálepky AR pre Pixel 2, ktoré obsahovali stormtrooperov, R2-D2, BB-8 a iné.

Zdroj: TheVerge,