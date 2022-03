Google chce kúpiť kybernetického špecialistu

Google chce kúpiť spoločnosť Mandiant za 4,8 miliónov eur.

Spoločnosť Mandiant bola založená v roku 2004 a v priebehu rokov bola nápomocná pri vyšetrovaní niektorých kybernetických incidentoch. Napríklad v roku 2013 bola firma najatá spoločnosťou The New York Times na preskúmanie útoku. V roku 2017 využila služby spoločnosti firma HBO, ktorej bolo odcudzených hackermi takmer 1,5 TB údajov. Očakáva sa, že dohoda medzi oboma spoločnosťami by mohla byť uzavretá ku koncu roka. Podľa podmienok zmluvy by mal kupca zaplatiť za jednu akciu 23 dolárov (približne 20,78 eur).

Po úspešnej finančnej transakcii sa tak spoločnosť pripojí ku cloudovej divízii technologického giganta Google. Podľa vyhľadávacieho giganta pomôže akvizícia k lepšiemu zabezpečeniu služieb a spoločnosť bude ponúkať zákazníkom vylepšené služby, poradenské služby a nástroje pre automatizáciu. Zároveň pribudnú aj ďalšie služby, akými sú - detekcia hrozieb, vylepšená riadená obrana, ale aj spravodajské služby v reálnom čase.

Zdroj: Techspot,