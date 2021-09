Google chce dostať jadro Androidu bližšie k jadru Linuxu

Google chce znížiť fragmentáciu OS Androidu tak, že ho chce čo najviac priblížiť k Linuxovému kernelu.

Je známe, že operačný systém Android má základ v otvorenom OS Linux, a teda ide jeho odnož (fork), lenže napriek spoločnému základu, si každý systém žije svojim životom. Na to dopláca hlavne prvý zmieňovaný operačný systém, pretože jeho problémom je veľká fragmentácia. Napriek snahe spoločnosti Google, sa jej nedarí držať rôzne zariadenia aktuálne. Technologický gigant to skúšal už dvoma projektami - Peble a Android One, kedy by mali mať rôzne smartfóny aktuálny systém, posledné bezpečnostné aktualizácie, no problémom sú výrobcovia smartfónov. Jednotliví producenti majú rôzne aktualizačné politiky a systémové alebo bezpečnostné aktualizácie distribuujú rôzne, čo väčšinou záleží od triedy smartfónu.

To chce spoločnosť Googe zmeniť tým, že výrobcovia zariadení s Androidom prejdu na Kernel Module Interface (KMI), vďaka čomu by mala byť aktualizácia systémových modulov jednoduchšia. Namiesto toho by používali aktuálne zaužívaný model, kedy výrobcovia dostávajú Generic Kernel Image (GKI), ktorí si následne každý producent zariadení s operačným systémom Android, prispôsobí na svoj obraz, čo má za následok roztrieštenosť platformy ako takej. Samozrejme, plán, ktorý navrhuje Google sa hneď nepretaví v skutočnosť a proces prechodu zaberie niekoľko rokov. Prvou predpokladanou lastovičkou tejto iniciatívy by mal byť Google Pixel 6, ktorý síce príde s ešte GKI systémom, ale už s Linuxovým jadrom 5.10.

Zdroj: AndroidPolice, LinuxMint,