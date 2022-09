Google bude čeliť veľkej pokute za nekalé reklamné praktiky

Veľká Británia a Holandsko žalujú americký vyhľadávací gigant.

Americký technologický gigant Google bude pravdepodobne čeliť žalobám za nekalé reklamné praktiky. Súdne konania sa majú uskutočniť vo Veľkej Británii a v Holandsku. Prípadné prehry by mali spoločnosť stáť približne 25 miliárd eur. Vo Veľkej Británii má americká spoločnosť čeliť súdnemu konaniu, ktoré by malo vyústiť v kompenzáciu firiem zaoberajúcich sa predajom bannerovej reklamy. Zahrnutí sú v žalobe aj tradiční vydavatelia, ktorí by sa taktiež mali dočkať kompenzácie.

Súdne konanie v Holandsku je pre zmenu zamerané pre kompenzáciu všetkých dotknutých vydavateľov. Za týmito žalobami stojí právna kancelária Geradin Partners. Podľa majiteľa firmy - Damiena Geradina by mala spoločnosť Google zaplatiť škody, ktoré spôsobila v tomto dôležitom odvetí. Preto sa právna kancelária rozhodola spustiť dve súdne konania na územiach Európskej únie a Veľkej Británie. Vďaka tomu by mali byť odškodnení všetci dotknutí vydavatelia.

Spoločnosť Google sa k podaným žalobám vyjadrila s tým, že sú oportunistické a špekulatívne. Vyhľadávací gigant má v pláne sa energicky brániť.

