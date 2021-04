Google Assistant môžete naučiť výslovnosť mien

Google Assistant budete čoskoro môcť naučiť ako vyslovovať vlastné mená. Zatiaľ bude funkcia dostupná len pre angličtinu. Google celý proces demonštroval na nasledovnom videu:

V sekcii kontakty a zvolení nahrávania môžete vysloviť konkrétno meno a Assistant si svoje nahrávky daného mena aktualizuje. Google tvrdí, že funkcia nahrávku vášho hlasu neukladá. Učenie správnej výslovnosti zlepší aj celkové rozpoznávanie hlasu, čo by malo pomôcť napr. pri vytáčaní kontaktov pomocou asistenta. Funkcia učenia by mala byť dostupná za pár dní pre angličtinu a mala by sa dostávať postupne aj do iných jazykov.

Aj ak používate Android zariadenie, Google Assistant si ukladá vlastný zoznam kontaktov a nevychádza z kontaktov uložených v smartfóne. Preto je nutné nastaviť nahrávky priamo v aplikácii.

Na druhom videu Google ukazuje vylepšené možnosti asistenta kedy vie pochopiť, kedy chcete poopraviť určitý príkaz ako napr.: „Set a timer for five.. no wait, nine minutes.“ Teda „Nastav časovač na 5.. nie, počkaj, 9 minút.“

Zdroj: Ars Technica