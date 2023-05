Google a Apple spájajú sily v rámci bezpečnosti používateľov smartfónov

Zariadenia na sledovanie majetku môžu byť zneužité na sledovanie ľudí.

Bezdrôtové trackery majú slúžiť hlavne na sledovanie majetku. Cestujete napríklad lietadlom a dáte si do svojej batožiny AirTag od spoločnosti Apple. Vďaka tomuto zariadeniu môžete priebežne sledovať polohu, kde sa nachádza váš cestovný kufor. Prípadne si môžete takéto bezdrôtové zariadenie pripevniť na elektrickú kolobežku a podobne. Možnosti využitia týchto sledovačov polohy sú široké. Lenže majú aj svoju temnú stránku. Tou je, že takmer hneď od ich spopularizovania sa začali objavovať prípady, kedy boli tieto trackery zneužité na sledovanie ľudí a to je už komplikácia. Spoločnosti vyrábajúce tieto zariadenia zareagovali takmer okamžite a vydali svoje riešenia, ako zabrániť nechcenému sledovaniu.

Každá spoločnosť prišla s vlastným riešením, takže ak ste chceli vedieť, či náhodou nie ste sledovaný, museli by ste si nainštalovať do vášho smartfónu pomerne veľa aplikácií. To pravdepodobne spojilo spoločnosti Google a Apple vo vytvorení iniciatívy, ktorou by malo byť vyriešenie problému s nechceným sledovaním osôb. Iniciatíva dostala názov Internet Engineering Task Force (IETF). Vznik aliancie uvítali aj ďalší výrobcovia týchto zariadení, medzi ktorých partia napríklad Samsung, Pebblebee, Tile, Chipolo a eufy Security. Technologický giganti Apple a Google uvítajú od ďalších výrobcov pripomienky a návrhy, ako zjednotiť štandard medzi zariadeniami. Prvá verzia špecifikácie by mala byť dodaná do konca tohto roku.

Zdroj: Neowin,