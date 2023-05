Google aplikácie majú prehrievať smartfóny Pixel

Na problém poukázalo už niekoľko majiteľov zariadení Google Pixel.

Majitelia smartfónov Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro sa na redditovom vlákne sťažujú na problémy s prehrievaním ich zariadení. Nadmerné prehrievanie smartfónu má neblahý vplyv na batérie, vďaka čomu dochádza k jej rýchlejšiemu vybíjaniu. Používatelia z tohto javu vinia nedávno aktualizovanú aplikáciu Google, ktorej nová verzia bola vypustená do sveta 12. mája 2023. Sťažnosti sa začali nedávno objavovať aj na stránkach podpory spoločnosti Google. Niektorí používatelia sa rozhodli vykonať továrenské obnovenie smartfónu. Bohužiaľ tento krok im nepomohol, keďže po aktualizácii aplikácií bola znovu nainštalovaná posledná verzia Google.

Iní majitelia smartfónov Pixel sa rozhodli kontaktovať technickú podporu spoločnosti Google, no čakalo ich len sklamanie, keďže podpora im nebola nápomocná. Zaujímavosťou na celom prípade je to, že odinštalovanie aktualizácie nezabránilo prehrievaniu a ani nadmernému vybíjaniu batérie. Niektorí používatelia pritom začali presadzovať názor, že na vine nebude aktualizácia, ale chyba na strane serveru spoločnosti Google. To, kedy bude problém vyriešený zatiaľ nie je známe, a frustráciu používateľov smartfónov Pixel prehlbuje aj nedostatočná ochota technologického giganta komunikovať. Majiteľom zatiaľ neostáva nič iné, ako len čakať na opravu a mať stále pri sebe nabíjačku.

Zdroj: Engadget,