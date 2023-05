Good news everyone! Vieme kedy budú odvysielané nové časti seriálu Futurama

Futurama sa po rokoch vráti na televízne obrazovky.

Sci-fi seriál Futurama bol vo svojej dobe pomerne obľúbeným. Napriek tomu bol neraz zrušený a toto by mal byť už pravdepodobne štvrtý návrat Bendera a spol. na televízne obrazovky. Seriál sa začal vysielať v roku 1999 na TV stanici Fox a za jeho vznikom stáli Matt Groening a David X. Cohen. Doteraz bolo odvysielaných sedem sérií a štyri filmy. Po skončení vysielania seriálu ostalo fanúšikom jediné a to sledovať epizódy dookola. To sa má ale zmeniť už 24. júla 2023! Mediálny gigant Disney a jej dcérska spoločnosť Hulu oznámili návrat tohto populárneho animovaného seriálu.

Do čela seriálu opäť zasadnú David X. Cohen a Matt Groening. Tvorcom novej série sa podarilo dohodnúť aj dabingovým hercom Johnom DiMaggiom, ktorý sa spočiatku odmietal vrátiť k dabovaniu Bendera, nakoľko sa mu nepozdávali platové podmienky. Dá sa teda usúdiť, že sa obe strany nakoniec dohodli. Počuť by sme mali aj ďalšie známe hlasy hercov z pôvodných sérií. Seriál by mal pozostávať z 20 epizód, pričom Hulu sa ho rozhodlo rozdeliť na dve časti. Dátum odvysielania druhej polovice seriálu bohužiaľ ostáva neznámy.

Zdroj: Engadget,