God of War - vitaj v klube 10 miliónov

God of War dosiahol pekný míľnik. Táto špičková hra, ktorú sme aj my recenzovali a označili za najlepšiu hru pre PlayStation 4 predala viac než 10 000 000 kópii.

Recenzia nielen u nás zbierala recenzie ale všade vo svete a okrem toho ju redakcie označovali za hru roka. Nie je preto prekvapením, že za rok dokázala predať 10 miliónov kópií a len za prvé 3 dni od uvedenia sa predalo viac než 3 milióny kópií. Na podobné čísla nedosiahne ani najväčší rival v podobe Red Dead Redemption 2. Pre porovnanie len nový Spider-Man dokázal predať za prvé 3 dni predaja viac.

10-miliónovú hranicu prekonali len The Last of us Remastered, Uncharted 4 a Horizon Zero Dawn.

Zdroj: techspot