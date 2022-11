God of War Ragnarök sa dostal predčasne do predaja ! Unikajú videá

Najočakávanejšia hra v druhom polroku pre PS5, a v podstate spolu s Horizon Forbidden West dve najočakávanejšie hry v tomto roku, unikla do predaja predčasne.

God of War Ragnarök unikla jednej predajnej sieti (kamennému obchodu) predčasne do predaja a po internete začali unikať videá z hry, spojlery a celý obsah. Nemenovaný predajca predal nejaké kópie hry o viac než týždeň skôr ako bolo plánované. Len pripomínam, že pre redaktorov sú pomerne jasné návody o neuvoľňovaní akéhokoľvek obsahu do obehu, skôr ako 3. novembra a všetky dojmy, obsah či návody môžu ísť von až po oficiálnom uvedení.

Kreatívny riaditeľ Cory Barlog stojaci za hrou, sa ironicky vyjadril, že chápe už prečo má Call od Duty: Modern Warfare II na disku iba 70 MB a 150 GB samotnej hry sa musí stiahnuť online až po vydaní. Santa Monica Studio sa snaží dostať všetky predčasné videá a obrázky z internetu ale je to boj s veternými mlynmi. Jednoducho to na internete nehľadajte.

