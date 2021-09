GM zastavuje výrobu v niektorých závodoch

GM musela znova pozastaviť výrobu automobilov v niektorých svojich závodoch.

Globálna polovodičová kríza si vyžiadala znovu-zastavenie produkcie automobilov spoločnosti General Motors. Automobilka bola nútená zastaviť výrobu automobilov už tento pondelok (30. 8. 2021), pričom odstavenie sa týka takmer všetkých tovární na severe Spojených štátov amerických. Uchránené boli len štyri fabriky. Prerušenie výroby sa dotkne aj najpredávanejších modelov spoločnosti - GMC Sierra a Chevy Silverado. Zároveň ide už o druhé prerušenie výroby, kvôli celosvetovému výpadku v dodávkach čipov. To, ako dlho zostanú jednotlivé továrne zatvorené, nie je zatiaľ známe. Prvé odstavenie výroby zastavilo výrobu automobilov na dva týždne.

Polovodičová kríza sa dotkla aj ďalších automobilových spoločností, medzi ktoré patria napríklad: BMW, Honda, Ford, ale aj Tesla, ktorá bola nútená odložiť výrobu modelov Roadster a Semi. To, ako dlho bude táto kríza pokračovať nevie nikto s istotou predpovedať, no objavujú sa názory, že by mala skončiť už budúci rok, ale reálnejší názor je zatiaľ taký, ktorý hovorí až o roku 2023. Zároveň sa môžeme pripravovať na zdražovanie, ktoré ohlásili už dve spoločnosti zaoberajúce sa výrobou polovodičov - TSMC a Samsung. To, v akej miere sa toto zdražovanie premietne do koncových cien zariadení sa dá len ťažko odhadnúť.

Zdroj: Engadget,