Gigabyte predáva matičné dosky s backdoorom

Výrobcovi dobrý úmysel pravdepodobne nevyšiel.

Výrobca počítačových komponentov - Gigabyte, začal predávať matičné dosky so "zadnými vrátkami". Úmyslom spoločnosti je v podstate zabezpečiť automatické aktualizácie BIOSu dosky, čo sa nemusí javiť, ako zlý nápad a dalo by sa povedať, že výrobca chce urobiť pre svojich zákazníkov niečo navyše. Lenže spôsob aktualizácií je už problém. Výrobca má totiž vykonávať aktualizovanie firmvéru matičnej dosky občas aj cez protokol HTTP. Takto prijatá aktualizácia FW sa môže stať vstupnou bránou pre hackerov, ktorí môžu nahrať do vašej matičnej dosky nimi upravený BIOS.

Ďalšou spornou vecou na zozname je to, že aktualizácie majú prebiehať automaticky bez vášho vedomia a súhlasu. Pri predstave, že máte pretaktovaný počítač, to môže byť ešte väčším problémom. Aktualizácia môže taktiež spôsobiť znefunkčnenie niektorého z komponentov pripojených na matičnú dosku. Na problém upozornila spoločnosť Eclypsium, ktorá našla backdoor na takmer 260 doskách výrobcu počítačových komponentov. Aktuálne majú obe spoločnosti pracovať na vylepšení systému. Do doby vyriešenia problémov, môžete zablokovať aktualizačné kanály spoločnosti Gigabyte, aby ste sa vyhli možnému riziku poškodenia vášho počítača.

http://mb.download.gigabyte.com/FileList/Swhttp/LiveUpdate4

https://software-nas/Swhttp/LiveUpdate4

https://mb.download.gigabyte.com/FileList/Swhttp/LiveUpdate4

Blokovanie adries môžete vykonať cez program spoločnosti Gigabyte - App center a v nastaveniach BIOSu a UEFI.

