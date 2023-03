General Motors chce nahradiť manuál k automobilu umelou inteligenciou

Blíži sa koniec papierových manuálov k automobilom?

Keď si kúpite nový automobil, výrobca k nemu dodáva aj návod na používanie. Tento niekoľko stranový návod vám má odpovedať na väčšinu otázok a priblížiť funkcie, ktorými je váš automobil vybavený. Z času na čas sa ale objavia prípady, kedy sa odpoveď na vašu otázku nenachádza ani v tomto manuály. Tento problém chce vyriešiť automobilová spoločnosť General Motors (GM), ktorá chce nahradiť tradičný papierový manuál umelou inteligenciou. Spoločnosť GM by chcela používať AI s názvom ChatGPT, lenže namiesto používania klávesnice a myši, s ktorými by bola manipulácia v automobile komplikovaná, chce spoločnosť používať hlasové ovládanie.

Vývoj umelej inteligencie by mal prebiehať v spolupráci s technologickým gigantom Microsoft. Nová AI má využívať cloudovú službu Azure. Pod automobilovú spoločnosť General Motors spadá aj niekoľko značiek - Chevrolet, GMC, Buick a Cadillac a umelá inteligencia by sa mala objaviť aj v nich. Termín zavedenia AI do automobilov je zatiaľ neznámy. V súčasnosti v prípade problémov s vašim automobilom musíte automobil odstaviť a pozrieť sa do manuálu, čo presne značí daná kontrolka. Tento krok by sa vďaka použitiu AI stal minulosťou, keďže počas jazdy by ste sa mohli priamo na vzniknutý problém opýtať a umelá inteligencia vám odpovie, čo máte robiť. Prípadne vám AI rovno naplánuje cestu do najbližšieho servisného centra.

Zdroj: Neowin,