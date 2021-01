GeForce Now prichádza do prehliadača Chrome a na Apple M1 zariadenia

GeForce Now, streamovacia herná služba od vývojára grafických kariet nVidia, je teraz k dispozícii aj pre prehliadač Chrome a zariadenia Mac s procesormi M1. Podpora prehliadača Chrome je zatiaľ iba v beta verzii, podpora Apple M1 je však už v stabilnej verzii pre operačný systém MacOS.

Služba GeForce Now už podporu pre Chromebook zariadenia mala, teraz však spoločnosť nVidia vydáva verziu pre prehliadač Chrome. Používatelia teraz môžu prejsť na stránku Play GeForce Now, kde službu môžu spustiť priamo v prehliadači Google Chrome. nVidia však pre najlepší zážitok stále odporúča použiť aplikáciu GeForce Now namiesto webovej verzie. Webová verzia by však mohla byť zaujímavá najmä pre používateľov operačného systému Linux, pre ktorý síce neexistuje natívna verzia aplikácie GeForce Now, avšak existuje oficiálna verzia prehliadača Google Chrome.

Je však potrebné podotknúť, že webová verzia oficiálne funguje a je podporovaná iba v prehliadači Google Chrome. V iných prehliadačoch, ani v tých založených na jadre Chromium, nie je oficiálne podporovaná a ani v teste portálu The Verge v prehliadači Microsoft Edge (založený na jadre Chromium) službu nebolo možné spustiť.

Zariadenia s procesormi Apple M1 zatiaľ z dôvodu prechodu na architektúru ARM neboli oficiálne podporované napriek podpore pre operačný systém MacOS. To sa zmenilo poslednou aktualizáciou 2.0.27 verzie aplikácie GeForce Now pre operačný systém MacOS.

GeForce Now je služba streamovania hier podobná napríklad službe Google Stadia. Služby však majú svoje rozdiely. Službe GeForce Now musíte poskytnúť hry sami prepojením služby s účtami na platformách Steam, Ubisoft, Epic Games, GOG alebo Origin. V službe Stadia je potrebné si hry kúpiť z obchodu Stadia Store (s výnimkou hier platformy Ubisoft), aj keď ich už napríklad máte zakúpené na Steame.

Služba GeForce nateraz funguje na Windows, MacOS, Chromebook, Nvidia Shield a Android zariadeniach. Tiež je možné ju spustiť v prehliadači Safari na zariadeniach s operačným systémom iOS. Podpora pre smart televízory LG by mohla prísť už čoskoro.

Zdroje: XDA Developers, nVidia, The Verge