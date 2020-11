GeForce Now, herná cloudová služba dostupná na iPhone a iPad

Služba GeForce Now je teraz dostupná aj na zariadeniach iPhone a iPad. Aplikácia sa nedostala do App Store, ale momentálne funguje cez internetový prehliadač Safari.

Už dlhšie sa hovorilo o tom, že NVIDIA chystá webového klienta GeForce Now, aby umožnila hrať momentálne nedostupný Fortnite, na Apple zariadeniach. Týmto krokom dovolili tvorcovi Epic Games úplne obísť obchod s aplikáciami App Store, odkiaľ bol Fortnite odstránený.

NVIDIA oznámila, že sa pridáva k ďalším poskytovateľom herných cloudových služieb ako Microsoft a Amazon a obmedzenia App Store obíde práve fungovaním cez internetový prehliadač. Zdá sa totiž, že v tomto prípade Apple schvaľovanie aplikácii do App Store nepoužíva primárne na ochranu bezpečnosti používateľov ich zariadení, ale skôr ako výhodu pri konkurenčnom boji.

Herná cloudová služba GeForce Now je dostupná pre Safari v beta verzii, ponúka podporu herných ovládačov a prístup do viac než 750 počítačových hier, ktoré vie streamovať do vášho zariadenia. NVIDIA sa snaží aj o spoluprácu s platformou GOG pre obsiahnutie ešte viac hier. Spoločnosť spustila službu pre zariadenia Chromebook už v auguste tohto roku a po veľkom úspechu sa chystá spustiť ju budúci rok pre webový prehliadač Chrome aj na zariadenia s operačným systémom Linux, Mac, Windows a Android. Služba je dostupná aj zadarmo, ale s obmedzeniami – hranie maximálne hodinu a čakanie v rade medzi ostatnými používateľmi bez plateného prístupu. Mesačné predplatné je dostupné za 5,49€ a polročné 27,45€, pričom obsahuje prioritný prístup, dlhšiu samotnú dobu hrania a podporu RTX technológie.

