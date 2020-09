Game Boy funguje aj bez batérie?

Vedci z Northwestern University vytvorili vreckovú hernú konzolu s dizajnom konzoly Game Boy od spoločnosti Nintendo, avšak bez batérie. Dokáže spustiť všetky old-school hry, ktoré boli vytvorené pre originálnu konzolu GameBoy.

Zariadenie sa volá ENGAGE (Energy Aware Gaming) a má rovnakú veľkosť a tvar ako pôvodná vrecková herná konzola Game Boy a poháňa ho tiež rovnaký procesor, avšak neobsahuje batériu. Jedinými viditeľnými rozdielmi na konzole sú chýbajúca kontrolka stavu batérie a niekoľko malých solárnych článkov na prednej časti konzoly.

Solárne články však nie sú jediným zdrojom energie tejto konzoly. Ďalším zdrojom je interakcia používateľa - stláčanie tlačidiel. Tlačidlá sú zapojené do sústavy kondenzátorov, ktoré umožňujú spustiť napájanie zariadenia bez ohľadu na to, ako dlho bolo bez elektrickej energie. „Je to prvé interaktívne zariadenie bez batérií, ktoré získava energiu z akcií používateľov,“ uviedol Hester v tlačovej správe, „keď stlačíte tlačidlo, zariadenie prevedie túto energiu na niečo, čo poháňa vaše hranie.“

Konzola navyše dokáže spustiť akúkoľvek old-school hru pre konzolu Nintendo Game Boy použitím originálnych kartridžov.

Aby sa konzola nevypínala pri každom chvíľkovom výpadku napájania, vyvinuli vedci hardvér aj softvér zariadenia tak, aby bol energeticky efektívny. Zariadenie ENGAGE sa teda vypne až približne o 10 sekúnd po strate napájania. Vyvinuli tiež novú techniku ukladania stavu systému do energeticky nezávislej pamäte, ktorá eliminuje potrebu stlačenia tlačidla „Uložiť“ a umožňuje rýchle obnovenie po obnovení napájania. Používateľ tak môže pokračovať v hre od presného stavu, pri ktorom zariadenie úplne stratilo energiu.

