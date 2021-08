Galaxy Unpacked: Samsung verí skladacím smartfónom, predstavil aj nové hodinky a slúchadlá

August je mesiacom, v ktorom Samsung každoročne organizuje podujatie Galaxy Unpacked. Ani rok 2021 nie je výnimkou a tak sa dnes môžeme tešiť na niekoľko technologických noviniek. Okrem toho, že si podujatie môžete pozrieť naživo, vám prinášame stručné zhrnutie predstavených noviniek.

Nebudem zdržiavať a hneď na úvod napíšem, čo všetko si dnes predstavíme. Prvou novinkou sú hodinky Galaxy Watch 4. Tie prichádzajú v dvoch prevedeniach, ako cenovo dostupnejší, nazvime ho základný model, a dizajnovo prepracovaný model s prívlastkom Classic.

Ďalšou nemenej zaujímavou novinkou je ďalšia generácia bezdrôtových slúchadiel Galaxy Buds2. Tie stavili na jednoduchý a originálny dizajn, a tiež zaujímavé farebné prevedenia.

Najväčším lákadlom sú istotne smartfóny so skladacou obrazovkou zo série Galaxy Z, a to Z Flip3 a Z Fold3, ku ktorým sa dostaneme na záver.

Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 4 Classic

Podľa vyjadrenia Samsungu naberá nositeľná elektronika na popularite. Preto je logickým krokom uvedenie nových modelov Galaxy Watch 4, ktoré obsahujú najnovšiu generáciu senzorov, ktoré sú opäť o niečo menšie ako tie predchádzajúce. Vďaka tomu sa podarilo dosiahnuť ešte tenší dizajn hodiniek.

Ako som spomenul na začiatku článku, Galaxy Watch 4 sú cenovo dostupnejším modelom s minimalistickým dizajnom, na ktorých nájdete dotykovú obrazovku a dve ovládacie tlačidlá. Galaxy Watch Classic sa pýšia prepracovaným prémiovým dizajnom, telom z nerezovej ocele a otočnou lunetou okolo dotykovej obrazovky. Pod „kapotou“ sú však hodinky rovnaké. Nech si teda zvolíte akýkoľvek variant, nebudete ukrátení o senzory či výkon.

Galaxy Watch 4 majú za cieľ komplexne monitorovať zdravie užívateľa. Samsung v tomto prípade použil výraz holistický. Keďže rôzni ľudia majú rôzne potreby a ciele, v Samsungu si dali za cieľ zvládnuť merať rôzne zdravotné parametre a oblasti. Hodinky Galaxy Watch 4 dokážu merať kostrovú svalovinu, metabolickú aktivitu organizmu, zadržiavanie vody v tele a zmerať percentuálne množstvo tuku v tele. Okrem toho dokážu Galaxy Watch 4 merať 100 rôznych fitness aktivít.

Na starosti to má nový Bioactive senzor, ktorý má zabudované meranie EKG, PPG (optické meranie srdcového tepu) a BIA (analýza zloženia tela na základe merania impedancie). Pre zlepšenie merania kvality spánku, merajú hodinky nepretržite saturáciu kyslíka a detekujú chrápanie.

Hodinky Galaxy Watch 4 sú založené na novej platforme WearOS, ktorú Samsung vyvíjal v spolupráci s Google. Hodinky majú zabudované widgety pre SamsungPay, SmartThings, asistentku Bixby ale aj Google služby či Google Mapy, a Spotify v režime offline. Grafická nadstavba je OneUI Watch, ktorá je po vizuálnej stránke podobná tej na smartfónoch Galaxy. Samozrejmosťou je spolupráca so zariadeniami od Samsungu, napríklad automatické zdieľanie tichého režimu so smartfónom, či plynulý prechod medzi zariadeniami, ovládanie slúchadiel Galaxy Buds, zobrazenie stavu batérie slúchadiel a podobne.

Po technickej stránke dostali hodinky nový 5nm procesor s 20% nárastom výkonu oproti predošlej generácii, o 50% väčšou RAM, približne o 10% výkonnejší grafický procesor, ktorý zároveň musí „živiť“ o 10% väčšiu hustotu pixelov na obrazovke.

Cena hodiniek začína na sume 269 € za Watch 4 40mm s Bluetooth pripojením. Hodinky sa u nás dostanú do predaja 27. augusta.

Vlastnosti

Model Galaxy Watch 4 Galaxy Watch 4 Classic Displej 44mm: 1,36", 450x450px, 330ppi

40mm: 1,19", 396x396px, 330ppi 46mm: 1,36", 450x450px, 330ppi

42mm: 1,19", 396x396px, 330ppi CPU Exynos W920, 5nm Pamäť 1,5 GB RAM, 16GB úložisko Rozmery 44mm 44,4x43,3x9,8mm, 30,3g

40mm 40,0x39,3x9,8mm, 25,9g 46mm 45,5x45,5x11,0mm, 52g

42mm 41,5x41,5x11,2mm, 46,5g Batéria 44mm 361mAh

40mm 247mAh 46mm 361mAh

42mm 247mAh Senzory akcelerometer, barometer, gyroskopický, geomagnetický, svetelný, Samsung BioActive (optický snímač srdcového tepu (PPG), EKG snímač, snímač na bioelektrickú impedančnú analýzu (BIA)

Galaxy Buds 2

Slúchadlá Galaxy Buds2 si pokračujú svojou cestou. Originálny dizajn v tvare fazuľky je rozhodne originálny. Buds2 prinášajú novú paletu farieb, ktoré Samsung nazýva grafitová, biela, olivová a levanduľová.

Nás zaujíma aj technická stránka. Slúchadlá obsahujú dvojpásmové dynamické reproduktory, ktoré sa skladajú z woofera a tweetera. Najväčšia „mágia“ sa však odohráva v oblasti redukcie hluku. Slúchadlá obsahujú celkom 3 mikrofóny (2 externé a 1 interný) a pokročilú technológiu potláčania šumu, vďaka čomu dokážu znížiť hladinu externého šumu až o 98%, a jednotku Voice Pickup Unit pre hovory v špičkovej kvalite.

Buds2 využívajú strojové učenie a dokážu rozlíšiť nepríjemné okolité zvuky a efektívne ich odfiltrovať. Okrem toho obsahujú režim Enhanced Ambient Sound mode, v ktorom je možné zvýrazniť až 3 zvuky z prostredia, ktoré chce užívateľ počuť. Funkcia Seamless Switch sa postará o plynulý prechod pri využívaní viacerých Samsung zariadení, napríklad v prípade že počúvate hudbu z tabletu a chcete prijať hovor z telefónu.

Dostupnosť slúchadiel je rovnako od 27. augusta za cenu 149 €.

Vlastnosti

Galaxy Buds2 Pripojenie Bluetooth 5.2 Mikrofóny 3x (2x vonkajší, 1x vnútorný) Meniče dvojpásmové, woofer + tweeter Senzory akcelerometer, gyroskopický, proximity, hallov snímač, dotykový, hlasová jednotka VPU - Voice Pickup Unit Batéria 61 mAh slúchadlo

472 mAh nabíjacie puzdro Rozmery slúchadlo 17x20,9x21,1mm

nabíjacie puzdro 50x50,2x27,8mm Rozhranie USB type-C

Galaxy Z séria

Zlatým klincom programu sú smartfóny so skladacou obrazovkou Galaxy Z Flip3 5G a Galaxy Z Fold3 5G. Tie si najprv zhrnieme spoločne a potom sa pozrieme na každé zariadenie zvlášť.

Samsung registruje rastúci dopyt po smartfónoch so skladacou obrazovkou. Za rok 2021 predal Samsung viac než 6,5 milióna takýchto smartfónov, čo je trojnásobný nárast oproti roku 2020 s 2,2 miliónmi kusov. Podľa prieskumov by si 9 z 10 majiteľov smartfónu Galaxy Fold2 opäť kúpilo zariadenie so skladacou obrazovkou.

Trend je teda jasný. Samsung si dal za cieľ sprístupniť tento druh zariadení pre širší okruh ľudí a preto nastavil základnú cenu modelu Z Flip3 na 999 USD, resp. u nás 1049 € už so započítanou daňou. Druhou úlohou bolo zvýšiť praktickosť takýchto smartfónov a zvýšiť ich mechanickú odolnosť. Nová generácia skladacích zariadení je pevnejšia a odolnejšia, a to aj proti vode vďaka krytiu Ipx8, čo umožňuje ich ponorenie až do hĺbky 1,5m po dobu 30 minút. Samsung kvôli tomu musel vymyslieť nový dizajn tesnení. Zachované zostalo aj ohybné sklo, avšak vďaka zmene štruktúry jednotlivých vrstiev v displeji a zmenou ochrannej vrstvy sa podarilo docieliť o 80% odolnejší displej. Tomu dopomáha aj použitie veľmi odolnej hliníkovej zliatiny Armor Aluminium v ráme displeja, údajne zatiaľ najpevnejšej kovovej zliatiny použitej v smartfónoch).

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Fold3 má za úlohu priniesť ten najlepší vizuálny zážitok a to vďaka dvom displejom. Prvý je takzvaný „cover screen“, teda obrazovka, ktorú vidíme v zloženom stave. Jedná sa o podlhovastú, 6,2“ veľkú obrazovku s Dynamic AMOLED 2X 120Hz panelom. Po rozložení smartfónu sa objaví druhá vnútorná obrazovka s uhlopriečkou 7,6“, ktorú Samsung nazýva Infinity Flex Screen.

Tá okrem ohybnosti ukrýva ešte jednu veľmi zaujímavú vec a tou je kamera zabudovaná v displeji. Nejedná sa však o typický „priestrel“ v displeji, ale o kameru schovanú za pixelmi. Ako sa Samsung popasoval s kvalitou snímania ukážu až praktické testy.

Ďalšou zaujímavosťou je podpora pera S Pen. Z Fold3 je prvým skladacím smartfónom s podporou dotykového pera, na ktorom sa podieľal aj výrobca Wacom. Ten pri implementácii vylepšil štruktúru špičky pera pera tak, aby čo najlepšie fungovalo na skladacej obrazovke.

K dispozícii budú hneď dva rôzne modely a to S Pen Pro a S Pen Fold Edition. S Pen Pro je pero, ktoré je kompatibilné aj so zariadeniami Galaxy Tab a Galaxy Book a vďaka Bluetooth spojeniu podporuje gestá Air Actions. Druhé menované je S Pen Fold edition vyrobené iba pre tento smartfón. Vďaka absenscii Bluetooth je menšie, ľahšie, kratšie a praktickejšie, avšak za cenu menšieho množstva funkcií a podporou gest AirCommand. Pre používanie s perom S Pen Samsung ponúka kryty s úchytom pre pero.

Pre plnohodnotné využívanie viacerých obrazoviek, a najmä veľkej hlavnej obrazovky, je dôležitá podpora zo strany operačného systému a výrobcov aplikácii tretích strán. Samsung spolupracuje na podpore Z Fold3 so spoločnosťami Google a Microsoft, ako aj s ďalšími výrobcami. Pre používateľov je dostupný pokročilý multi-tasking a široké možnosti prispôsobenia rôznych akcií.

Ceny za Galaxy Z Fold3 začínajú na stále relatívne vysokých 1799 €. Treba si však uvedomiť, ako komplexné zariadenie smartfón Galaxy Z Fold3 je. Veľkosť displejov a prepracovaná konštrukcia spolu s množstvom fotoaparátov sa istotne podpísali na výslednej cene.

Tabuľku s parametrami nájdete na konci článku.

Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 stavil na ikonický dizajn. Samsung otvorene hovorí, že Z Flip3 je vlastne iba imidžovka, ktorá ma za úlohu zaujať. Véčko je v dnešnej dobe rozhodne raritou a určite bude priťahovať pohľady ľudí, obzvlášť so skladacou obrazovkou.

Dizajn vychádza z predošlej generácie, oproti ktorej sa podarilo mierne skresať rozmery a vymeniť pidi-displej za o niečo väčší, 1,9“ „cover screen“. Ten dokáže zobrazovať základné informácie, ako náhľady správ, hovory, počasie, kroky či informácie zo SamsungPay. Obrazovka sa naviac môže synchronizovať s hodinkami, vďaka čomu môžete mať na oboch zariadeniach rovnaké pozadie.

Galaxy Z Flip3 si zachoval rovnaké funkcie ako jeho predchodca. V čiastočne rozloženom stave dokáže rozdeliť obrazovku na dve časti napríklad pri videohovore, či rozdeliť aplikáciu a ovládanie na dve oddelené časti.

Atraktivitu nového Z Flip3 môžu zvýšiť aj farebné obaly v štýlovom prevedení. Vďaka rôznym farebným kombináciám sa dá vyhrať do sýtosti a ak sa novinka uchytí na trhu, je dosť možné, že ďalšie zaujímavé príslušenstvo prinesú aj ďalší výrobcovia.

Či má Galaxy Z Flip3 šancu vrátiť kedysi populárne véčka späť do hry, ukáže až čas. Po dizajnovej stránke sa však jedná o zaujímavý počin, ktorý oproti predošlej generácii dostal niekoľko praktických vylepšení.

O popularite smartfónu rozhoduje aj cena. Tú Samsung stanovil na 1049 €, čím by sa mohol stať Z Flip3 zaujímavým pre niektoré skupiny ľudí. Tabuľku s podrobnými parametrami nájdete na konci článku.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G - tabuľka s parametrami

Samsung Galaxy Z Flip3 5G - tabuľka s parametrami