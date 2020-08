Galaxy Unpacked: Samsung predstavil Galaxy Note20, Galaxy Tab7, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live a Galaxy Z Fold2

S približne polročným odstupom po predstavení modelov Galaxy S20 je čas na aktualizáciu väčších súrodencov z radu Note. Tie Samsung predstavil pred malou chvíľou spolu s ďalšími novinkami na online konferencii s názvom Samsung Galaxy Unpacked.

Predstavených noviniek je vskutku dosť. Prvými sú smartfóny zamerané na produktivitu, Galaxy Note 20 a Note 20 Ultra, nasledujú špičkové tablety Galaxy Tab 7, nové smart hodinky Galaxy Watch 3 a vylepšenia sa dostali aj bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds Live.

Galaxy Note20 a Note20 Ultra

Tak ako minuloročné modely, aj Note20 prichádza v dvoch variantoch, ktoré sa odlišujú od seba veľkosťou obrazovky. Po náraste uhlopriečky modelov S-kovej rady je na mieste otázka, kam až narastú tohtoročné Note. Tie majú prekvapivo rovnako veľký displej ako S20+ resp. S20 Ultra.

Najvýraznejším prvkom na novom Note20 Ultra je Dynamic AMOLED 2X displej so zakrivenými okrajmi. Za týmto označením sa ukrýva obrazovka s uhlpriečkou 6,9", rozlíšením WQHD+ a obnovovacou frekvenciou až 120 Hz. Až píšem preto, že obrazovka dokáže dynamicky meniť obnovovaciu frekvenciu podľa obsahu alebo zdroja signálu. Pri práci v textovom editore tak môže znížiť frekvenciu na 24 Hz, zatiaľ čo pri hraní hier pôjde naplných 120 Hz.

Menší Note20 má uhlopriečku 6,7" so stále vysokým rozlíšením FHD+, avšak frekvenciu 60 Hz. Ak nie ste fanúšikom zakrivených okrajov, Note20 ponúka rovnú obrazovku.

Zameranie na produktivitu a užšia spolupráca s Windows a Office

Note20 a Note20 Ultra sú primárne zamerané na produktivitu a prácu a ich neoddeliteľnou súčasťou je pero S pen. To v prípade Note20 Ultra a 120 Hz obrazovky dosahuje minimálne oneskorenie iba 9 milisekúnd a sľubuje realistickú odozvu pri písaní. Výrazné zlepšenie odozvy sa však udialo aj v prípade Note20, čo môžem potvrdiť aj z krátkeho testu písania po displeji. Prakticky nebadateľná odozva a mäkká špička výrazne zlepšujú prácu s perom.

Podľa Samsungu majú Note20 dostatok výkonu, aby dokázali nahradiť na cestách počítač a odvážne tak označuje Note20 za "ultraphone". Nechýba tak technológia DeX (desktop experience), ktorá dokáže bezdrôtovo fungovať so smart televízormi s podporou technológie Miracast a ponúkne prístup k balíku Office a poznámkam Samsung Notes.

Práve Samsung Notes dostali mnohé vylepšenia, ako možnosť písania poznámok a zvýrazňovanie textu v PDF súboroch, rôzne farebné šablóny a možnosť exportu poznámok vo formátoch PDF, Word a PowerPoint, ale aj synchronizáciu poznámok medzi smartfónom, tabletom a PC. Integrácia s Microsoft službami umožňuje automatickú synchronizáciu poznámok do OneNote feedu v Outlooku a synchronizáciu pripomienok s Teams, To Do a Outlookom.

Poznámky v Samsung Notes môžu byť nielen textové, ale ale aj zvukové. Počas audio záznamu si môžete písať poznámky, ktoré sú synchronizované na daný čas. Pri ťuknutí na danú poznámku sa tak prehrávanie posunie na čas, v ktorom boli zapísané. Praktické je aj možnosť organizovania poznámok do štruktúry podobnej priečinkom na PC.

Novinkou je aj automatické vyrovnávanie textu. Samsung nás tak ušetrí komplikovaného vyrovnávania textu počas písania.

Prepojenie s Windowsom (Link to Windows) slúži na ovládanie smartfónu z prepojeného PC. Novinkou, ktorá pribudne ešte tento rok, je možnosť zobraziť na PC niekoľko aplikácií súčasne bez nutnosti prepínania medzi nimi. Taktiež pribudla možnosť Drag'n'drop na prenos súborov, a to obojsmerne medzi PC a smartfónami Note20.

Fotoaparát so 108 MP, avšak ešte lepší ako v S20 Ultra

Note20 Ultra dostal do vienka 108 MP hlavný fotoaparát. Jedná sa o rovnaký fotomodul, aký sa nachádza v S20 Ultra, avšak dostal vylepšenie v podobe laserového automatického zaostrovania. Práve absencia rýchleho a presného zaostrovacieho mechanizmu bola slabinou inak perfektného fotoaparátu v S20 Ultra.

Výsledné snímky sú štandardne resizované do nižšieho 12 MP rozlíšenia, k dispozícii je však aj možnosť uchovania plného, 108 MP rozlíšenia.

Druhým fotoaparátom je 12 MP s 5x teleobjektívom nazývaný Space Zoom. Tým dokážete zachytiť aj skutočne vzdialené objekty.

Space Zoom je vyhradený iba pre drahší model Ultra. Menší Note20 sa musí v prípade telefoto uspokojiť s 64 MP snímačom s 3x hybridným zoomom a 12 MP hlavným snímačom bez laserového zaostrovania, avšak s technológiou Dual Pixel. Ten na druhej strane obsahuje 1,8 μm veľké pixely, takže v oblasti nočnej fotografie môžeme očakávať špičkové výsledky.

Tretí fotoaparát, ultraširoký s rozlíšením 12 MP, je rovnaký v Note20 aj Note20 Ultra.

Špičkové 8K video s plynulým zoomom a profesionálne audio

Tak ako S20, aj Note20 dokážu nahrávať v 8K rozlíšení v 24fps, a samozrejmosťou je prítomnosť UHD a FullHD režimov v 60 fps. Pri zázname videa však pribudla možnosť plynulého zoomovania, podobne ako na videokamerách.

Skutočným pokrokom je však záznam zvuku počas nakrúcania videa. Smartfóny Note20 obsahujú celkom 3 mikrofóny, ktoré je možné využívať v troch režimoch. Všesmerový záznam z celého okolia smartfónu, záznam iba z predného mikrofónu alebo záznam zo zadného mikrofónu.

Ďalšími možnosťami sú pripojenie externého mikrofónu cez USB-C konektor a pripojenie bezdrôtového mikrofónu cez Bluetooth. Práve pri druhom spomínanom využil Samsung nové slúchadlá Galaxy Buds Live, ktoré dokážu fungovať podobne ako klasický klopový (lavalierový) mikrofón. Ak sa pýtate, kde toto využijete, tak je to práve pri nakrúcaní komentárov v hlučnom prostredí.

Zameranie na hráčov

S nárastom popularity mobilného hrania nezabúda Samsung ani na hráčov. Od 15. septembra tak bude dostupná cloudová služba Xbox Game Pass Ultimate, vďaka ktorej si môžete zahrať niektorú z vyše 100 populárnych hier. Na mobile si tak zahráte Forzu Horizon 4 či Halo 5.

Pri tejto príležitosti Samsung ukázal aj hrený ovládač Moga XP5-X, ktorý je predurčený na mobilné a cloudové hranie. Tvarom pripomína Xboxový ovládač, naviac však obsahuje univerzálny držiak na smartfón a disponuje viacerými možnosťami pripojenia k smartfónu aj k PC. Naviac dokáže fungovať aj ako power banka s kapacitou 3000 mAh.

Konektivita, bezpečnosť a podrobné specifikácie

Model Note20 sa bude u nás predávať vo verzii 4G a 5G, pričom 5G verzia bude vyhradená pre Telekom. Note20 Ultra bude k dispozícii ako 5G smartfón.

V oblasti Wi-Fi sú však smartfóny rovnocenné a ponúkajú zhodne Wi-Fi 6 konektivitu. Práve tá je spolu s 5G kľúčovou pre bezproblémové cloudové hranie hier kvôli nízkym latenciám.

O bezpečnosť sa tradične stará Samsung Knox. Jedná sa o viacstupňovú ochranu údajov v zariadení, ktorá získala viacero ocenení a certifikátov od vládnych inštitúcií v USA aj Európe.

Samotné smartfóny dosahujú krytie IP68, sú teda plne odolné proti vode.

Špecifikácie, farebné varianty a ceny

Model Note20 Note20 5G Note20 Ultra 5G Displej 6,7" FHD+ Flat, 60 Hz, pomer strán 20:9 6,9" WQHD+ Edge, 120 Hz Adaptive, pomer strán 19:3,9 SoC Exynos990 (7 nm) RAM 8 GB LPDDR5 8 GB / 12 GB LPDDR5 ROM 256 GB 256 GB / 512 GB + microSD Batéria 4300 mAh 4500 mAh Nabíjanie 25 W USB-C

15 W bezdrôtové Qi

4,2 W D2D Zadná kamera 12 MP širokouhlá, Dual Pixel, OIS, F1,8, 1,8 μm pixely

64 MP telefoto, OIS, 3x hybrid zoom, F2,0, 0,8 μm pixely

12 MP ultra-širokouhlá, F2,2, 1,4 μm pixely 108 MP širokouhlá, PDAF + laser, OIS, F1,8, 0,8 μm pixely

12 MP telefoto, OIS, 5x optický zoom, F3,0, 1 μm pixely

12 MP ultra-širokouhlá, F2,2, 1,4 μm pixely Predná kamera 10 MP, Dual Pixel, F2,2, 1,22 μm pixely Audio 3x mikrofón, stereo reproduktory Rozmery 75,2 x 161,6 x 8,3 mm 77,2 x 164,8 x 8,1 mm Cena 949 € 1049 € 1249 € (256 GB)

1349 € (512 GB) Farebné varianty Mystic Bronze

Mystic Green

Mystic Grey Mystic Bronze

Mystic Grey Mystic Bronze (256 GB)

Mystic Black (256 GB/512 GB)

Predobjednávky, začiatok predaja a darčeky k predobjednávkam

Predobjednávky sa spúšťajú ihneď po predstavení. 5. augusta a končia deň pred začiatkom predaja, 20. augusta o 23:59. Predaj je teda naplánovaný na 21. augusta.

K modelom Note20 a Note20 5G dostanete k predobjednávke na výber z dvoch darčekov:

Herný balíček, ktorý obsahuje herný ovládač MOGA XP5-X, bezdrôtovú nabíjačku Samsung N5105 a 3-mesačné predplatné Game Pass Hudobný balíček v podobe slúchadiel Galaxy Buds+

K Note20 Ultra je na výber taktiež z dvoch darčekov:

Herný balíček, ktorý obsahuje herný ovládač MOGA XP5-X, bezdrôtovú nabíjačku Samsung N5200 a 3-mesačné predplatné Game Pass Hudobný balíček s novými slúchadlami Galaxy Buds Live

Galaxy Tab 7 / 7+

Tablety radu Galaxy sa zameriavajú okrem konzumácie obsahu aj na kreativitu. Výkonný procesor, špičkový displej a pero, aké nájdete aj v modeloch Note20. Pridajte k tomu DeX, možnosť spustiť až 3 aplikácie súčasne, prepojenie s MS Office a máte v rukách šikovný pracovný nástroj.

Galaxy Tab 7 a 7+ prichádza v dvoch veľkostiach, 11" verzii s rozlíšením obrazovky 2560 x 1600 bodov a 12,4" verzii s rozlíšením 2800 x 1752 bodov. Obe dosahujú vysokú obnovovaciu frekvenciu 120 Hz, avšak zatiaľ čo väčší z tabletov je osadený sAMOLED displejom, menší model dostal LCD obrazovku s technológiou LTPS.

Výkon tabletov je zabezpečený SoC Snapdragon 865+ a 6GB alebo 8GB operačnej pamäte. Tá sa líši podľa veľkosti úložiska 128 GB resp. 256 GB, ktoré je možné rozšíriť pomocou microSD karty s veľkosťou až 1 TB.

Produktivita - podobne ako Note20

Tablety Tab 7/7+ dostali po vzore smartfónov Note20 pero, ktoré dosahuje v kombinácii so 120 Hz nízku odozvu a prináša tak rovnako prirodzený pocit pri písaní po obrazovke. Rovnako je prítomná aplikácia Samsung Notes, ktorá dokáže synchronizovať obsah medzi PC, tabletom a smartfónom.

Galaxy Tab 7 dokáže zobraziť súčasne až 3 aplikácie, ktoré môžu byť rozdelené vľavo/vpravo a hore/dolu.

Okrem toho obsahuje DeX, ktorý funguje taktiež bezdrôtovo so smart televízormi s funkciou Miracast. K tabletu je možné pripojiť klávesnicu, aby sa užívateľský zážitok čo najviac priblížil k PC. Televízor tak môže slúžiť ako druhý monitor alebo ako obrazovka na spúšťanie prezentácie.

Druhou zaujímavou možnosťou je použiť tablet ako druhú obrazovku počítača.

Pre tablety Tab 7 a 7+ sú k dispozícii optimalizované aplikácie pre pero S pen - aplikácia na kreslenie, tvorbu poznámok či tvorbu marketingových materiálov.

Špecifikácie, farebné varianty a ceny

Model Galaxy Tab 7 Galaxy Tab 7+ Displej 11" LTPS TFT, 2560 x 1600, 120 Hz 12,4" sAMOLED, 2800 x 1752, 120 Hz SoC Snapdragon 865+ RAM 6 GB / 8 GB ROM 128 GB / 256 GB + microSD až 1 TB Batéria 8000 mAh 10090 mAh Nabíjanie 45 W super rýchle nabíjanie Zadná kamera 13 MP + 5 MP ultra-širokouhlý Predná kamera 8 MP Audio 4x reproduktor AKG, certifikácia Dolby Atmos Rozmery 253,8 x 165,3 x 6,3 mm 285 x 185 x 5,7 mm Cena Wi-Fi verzia 699 €

LTE verzia 799 € Wi-Fi verzia 899 €

5G verzia 999 € Farebné varianty Mystic Black

Mystic Bronze

Predobjednávky, začiatok predaja a darčeky k predobjednávkam

Predobjednávky sa spúšťajú ihneď po predstavení. 5. augusta a končia deň pred začiatkom predaja, 20. augusta o 23:59. Predaj je teda naplánovaný na 21. augusta.

K obom modelom dostanete v rámci predobjednávky ochranné púzdro.

Galaxy Watch3

Hodinky Galaxy Watch3 sú treťou generáciou hodiniek. Tie tento krát spájajú v sebe všetky smart a športové funkcie v jednom modeli. Watch3 sú oproti pôvodným Galaxy Watch menšie, tenšie, ľahšie a ponúkajú väčší, 1,4" displej (predtým 1,3"). Návrat hlási aj otočná luneta, ktorá chýbala pri modeli Watch Active.

Telo Galaxy Watch3 je vyrobené z ocele (titánová verzia príde na trh neskôr v tomto roku) a remienok je tento krát z pravej kože. Samsung ich prezentuje ako prémiový doplnok a vyzerajú tak aj v skutočnosti.

Zdravotné a športové funkcie

Samsung ide s dobou a podobne ako iní výrobcovia, sa nás snaží motivovať k pohybu, zdravému životnému štýlu a väčšej pozornosti o naše telo. Hodinky tak dostali senzory na snímanie tlaku a srdcového tepu. Vďaka nim dokáže aplikácia Samsung Health zaznamenávať krvný tlak a EKG. Tu je však podmienkou aspoň raz za 4 týždne vykonať kalibráciu pomocou plnohodnotného prístroja. Nameraná hodnota sa následne uloží do hodiniek a slúži ako referencia.

Galaxy Watch3 dokážu monitorovať saturáciu kyslíka v krvi či detekovať pád a automaticky odoslať varovanie niektorému zo zvolených kontaktov, analyzovať beh či vyhodnocovať hodnotu VO 2 Max. Nechýbajú rôzne druhy tréningov, ako beh, plávanie, bicyklovanie ale aj indoorové aktivity, domáce cvičenie a monitorovanie spánku.

Smart funkcie dokážu zobrazovať obrázky, konverzácie z aplikácií a odpovede, zobraziť históriu chatov, volania či streamovať hudbu (LTE verzia). Samozrejmosťou je možnosť inštalovania rôznych aplikácií a výberu vlastného ciferníka. Tých je v Galaxy viac než 80000.

​​​​

Špecifikácie, farebné varianty, ceny a dostupnosť

Model Galaxy Watch3 45 mm Galaxy Watch3 41 mm Displej 1,4" Full Color AOD, Gorilla Glass DX 1,2" Full Color AOD, Gorilla Glass DX Rozmery 45 x 46 x 11,1 mm 41 x 42,5 x 11,3 mm Hmotnosť 53,8 g (oceľ) / 46 g (titán) 49 g (oceľ) Pamäť 1 GB RAM + 8 GB ROM SoC Exynos 9110, 2x 1,15 GHz Batéria 340 mAh 247 mAh Nabíjanie bezdrôtové, WPC OS Tizen OS 5.5 Odolnosť IP68, 5ATM Cena Bluetooth verzia 459 €

LTE verzia 509 €

TITAN Bluetooth verzia 649 € Bluetooth verzia 429 € Farebné varianty Mystic Silver (oceľ)

Mystic Black (oceľ/titán) Mystic Silver

Mystic Bronze

Predaj hodiniek Galaxy Watch3 sa začína 7. augusta.

Galaxy Buds Live

Bezdrôtové slúchadlá, ktoré prinášajú do sveta otvorených slúchadiel nový druh aktívneho potláčania zvuku a vysokú kvalitu. Ak by som ich mal k niečomu prirovnať, tak mi slúchadlá pripomínajú dve fazuľky, ktoré si mám len tak vložiť do ucha. Skutočne, slúchadlá vyberiete z puzdra a vložíte do otvoru pred zvukovodom. Ich ergonomický dizajn by mal pasovať do každého ucha.

Galaxy Buds Live vyvinul Samsung v spolupráci s AKG. Netypický tvar sa má postarať o lepší pocit pri nosení slúchadiel, kedy nedochádza k tlačeniu špuntov do ucha. O kvalitnú reprodukciu hudby sa majú postarať veľké 12 mm meniče. Telefonovanie, resp. snímanie zvuku majú na starosti akcelerometer a celkom tri mikrofóny, z ktorých sú dva umiestnené na vonkajšej a jedne na vnútornej strane slúchadla. Akcelerometer slúži na detekciu pohybu sánky a snímanie vibrácií z kostného vedenia.

Aktívne potláčanie hluku (ANC) pre otvorený typ slúchadiel

Samsung vyvinul aktívne potláčanie hluku pre tento typ slúchadiel tak, aby potláčal najmä nepríjemné nízkofrekvenčné hluky do 700 Hz, s ktorými sa stretávame na ulici, pričom stále dokážeme vnímať reč ostatných ľudí okolo seba.

Okrem toho prináša vlastný proprietarny zvukový kódek Samsung Scalable codec, ktorý dosahuje vyššiu kompresiu a nižší dátový tok, čo by malo zabezpečiť nerušené prehrávanie zvuku. Voľba medzi štandardnými kódekmi a kódekom od Samsungu by mala prebehnúť automaticky na podporovaných zariadeniach Samsung.

Výdrž na batériu by sa mala pohybovať okolo 6 hodín na jedno nabitie slúchadiel. Spolu s puzdrom, ktoré má zabudovanú batériu sa výdrž slúchadiel vyšplhá na 29 hodín. Rýchle, 5 minútové nabitie slúchadiel umožní hodinové prehrávanie hudby.

Galaxy Buds Live sú kompatibilné so zariadeniami s Android a iOS a podporujú hlasové ovládanie a ovládanie gestami. Samsung deklaruje odolnosť iba IPx2.

Dostupné budú vo farebných prevedeniach Mystic White, Mystic Bronze a Mystic Black od 21. augusta za cenu 189 €.

Galaxy Z Fold2

Pomyselnou čerešničkou na torte je Galaxy Z Fold2, teda skladací smartfón. Vonkajší displej je sklenený a má uhlopriečku 6,2". Po otvorení sa objaví 7,6" vnútorný displej. Samsung opäť použil ultra-tenké sklo (UTG - ultra thin glass), ktoré by malo bez poškodenia zvládnuť každodenné otváranie a zatváranie. Podľa Samsungu sa jedná o zatiaľ najohybnejší displej.

Kĺb je úplne nový a prepracovaný, podobne ako v prípade Galaxy Z Flip obsahuje jemné štetiny, ktoré sa starajú o zotieranie nečistôt s pohyblivých častí. Dostupný bude v dvoch farbách, a to Mystic Bronze a Mystic Black. Ďalšie podrobnosti zverejní Samsung až v septembri.