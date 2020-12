„Galaktická federácia“ mimozemšťanov pracuje v utajení s USA

Muž, ktorý pracoval ako šéf izraelskej vesmírnej bezpečnostnej služby, vydal novú knihu, ktorá rozpráva o tom, že mimozemšťania existujú a americký prezident Donald Trump o tom vie.

Podľa správy portálu NBC News bývalý šéf vesmírneho riaditeľstva izraelského ministerstva obrany Haim Eshed izraelským novinám povedal, že pozemšťania sú v kontakte s „galaktickou federáciou“ a že v existuje „podzemná základňa v hlbinách Marsu“, v ktorej sa nachádzajú Americkí astronauti a predstavitelia mimozemskej rasy.

Eshed uviedol, že mimozemšťania sa chceli odhaliť, až keď ľudstvo bude pripravené im porozumieť. Prezident Donald Trump si je toho údajne vedomý a bol požiadaný, aby tieto informácie nešíril a nezverejňoval za účelom zabránenia masovej hystérie.

"Doteraz čakali, kým sa ľudstvo vyvinie a dospeje do fázy, keď všetci budeme chápať, čo je to vesmír a vesmírne lode," uviedol Eshed v súvislosti s „galaktickou federáciou“.

Eshedove znalosti podrobnejšie mapuje kniha autora menom Hagar Yanai s názvom „Vesmír za obzorom - rozhovory s profesorom Haimom Eshedom“ („The Universe Beyond the Horizon — conversations with Professor Haim Eshed“).

Podľa portálu NBC News sa zástupcovia Pentagónu sa k tejto téme odmietli vyjadrovať. NASA uviedla, že zatiaľ nenašli žiadne náznaky mimozemského života vo vesmíre.

Zdroje: NBC News