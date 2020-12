Fyzici zaznamenali zvuk „dokonalej“ tekutiny

Fyzici z MIT vytvorili v laboratóriu dokonalú tekutinu a zaznamenali zvuk tohto „dokonalého toku“.

Spôsob, akým zvuk prechádza vytvorenou tekutinou sa dá použiť na výpočet zvuku a „kvantového trenia“ v neutrónových hviezdach a iných dokonalých tekutinách. Pre niektorých môže byť zvukom „dokonalého prietoku“ jemné člapotanie lesného potôčika alebo vylievanie vody z džbánu. Pre fyzikov je dokonalý tok špecifickejší čo sa týka tekutiny, ktorá tečie s najmenším trením alebo viskozitou, aké umožňujú zákony kvantovej mechaniky. Takéto dokonale tekuté správanie je v prírode zriedkavé, no predpokladá sa však, že sa vyskytuje v jadrách neutrónových hviezd a v polievkovej plazme raného vesmíru.

Fyzici MIT teraz vytvorili v laboratóriu dokonalú tekutinu a počúvali, ako ňou zvukové vlny prechádzajú. Záznam je produktom glissanda zvukových vĺn, ktoré tím vysielal cez starostlivo kontrolovaný plyn elementárnych častíc známych ako fermiony. Počuteľné výšky tónu sú konkrétne frekvencie, pri ktorých plyn rezonuje ako trhaná struna. Vedci analyzovali tisíce zvukových vĺn prechádzajúcich týmto plynom, aby zmerali jeho „zvukovú difúziu“ alebo ako rýchlo sa rozptýli zvuk v plyne, čo priamo súvisí s viskozitou materiálu alebo s vnútorným trením.

Prekvapivo zistili, že zvuková difúzia tekutiny bola taká nízka, že sa dala opísať „kvantovým“ množstvom trenia daným konštantou známou ako Planckova konštanta a hmotou jednotlivých fermiónov v tekutine. Vedci môžu teraz použiť túto tekutinu ako model iných, komplikovanejších dokonalých tokov na odhad viskozity plazmy v ranom vesmíre, ako aj kvantového trenia v neutrónových hviezdach. „Je dosť ťažké počúvať neutrónovú hviezdu,“ hovorí Martin Zwierlein, profesor fyziky Thomasa A. Francka na MIT. „Ale teraz by sa to mohlo napodobniť v laboratóriu pomocou atómov, pretrepať túto atómovú polievku a počúvať ju a vedieť, ako by znela neutrónová hviezda.“

Zdroj: Phys,