Futuristická Tesla CyberTruck sa predáva ako teplé rožky a dostane 4-kolku

Tesla pred pár dňami predstavila svoj CyberTruck.

Len pripomeniem, že CyberTruck je pick-up so šialeným dizajnom a špeciálnou úpravou, ktorá má odolnosť voči škrabancom či korózií. Údajne je aj nepriestrelná až do 9mm. Počas predstavenia sa podaril malý faux-pas, keď praskli sklá, to však vo finále nevadí. Perfektný bude dojazd, spomína sa až 800 kilometrov. Cena začína na 39900 USD a auto bude žihadlo, ako to už býva u Tesly zvykom. Záloha sa oproti minulosti tento rok znížila len na 100 USD. A je možné ju refundovať v plnej výške.

verzia Single motor RWD Dual motor AWD Tri motor AWD 0-60 MPH (96 km/h) <6,5 s <4,5 s <2,9 s Dojazd 250+ míľ (402 km) 300+ míľ (482 km) 500+ míľ (804 km) Pohon 1 motor, zadná náprava 2 motory, obe nápravy 3 motory, obe nápravy Cena v USD 39.900 49.900 69.900

Aby toho nebola málo, Tesla za necelý týždeň už dostala viac než 200 00 predobjednávok. Akcie Tesly vzrástli o 6%, pritom auto príde z výrobných liniek až za 2 alebo 3 roky, ale to už nikoho netrápi. Pripomíname, že Tesla pri predstavení Modelu 3, dosiahla tiež veľké množstvo predobjednávok, ale problémy pri výrobe, nespustená výroba Modelu X podľa plánu a nekonečné odďaľovanie Modelu 3 na trh viacero ľudí odradilo.

Za Model Y chce Tesla 2500 USD a za Model 3 je to 1000 USD.

Mimochodom, dostupná bude štvorkolka ako doplnkový výbava.

Zdroj: techspot,2

[relaated]