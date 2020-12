Fragmenty energie, ani vlny ani častice, môžu byť základnými stavebnými kameňmi vesmíru.

Predstavte si energiu zloženú z čiar, ktoré vypĺňajú oblasť priestoru a času, prúdia do tejto oblasti a z nej, nikdy sa nezačínajú, nikdy nekončia a nikdy sa nekrižujú. Vychádzajúc z predstavy vesmíru prúdiacich energetických vedení, hľadajú vedci Jeffrey Eischen a Larry M. Silverberg, jediný stavebný kameň pre prúdiacu energiu. Ak by ho mohli nájsť a definovať takúto vec, dúfajú že by ju mohli použiť na presné predpovedanie vesmíru v najväčšom a najmenšom rozsahu.

Existuje mnoho stavebných blokov, z ktorých si môžete matematicky vyberať, ale títo vedci hľadajú taký fragment, ktorý by mal vlastnosti ako častice, tak aj vlny, koncentrovaný ako častica, ale tiež rozložený v priestore a čase ako vlna. Odpoveďou pre nich bol stavebný kameň, ktorý vyzerá ako koncentrácia energie, niečo ako hviezda, s energiou, ktorá je najvyššia v strede a ktorá sa od stredu zmenšuje.



Na ich veľké prekvapenie zistili, že existuje iba obmedzený počet spôsobov, ako opísať koncentráciu energie, ktorá prúdi. Z nich našli iba jeden, ktorý funguje v súlade s matematickou definíciou toku. Pomenovali to ako fragment energie. Pre milovníkov matematiky a fyziky je definovaná ako A = -⍺ / r, kde ⍺ je intenzita a r je funkcia vzdialenosti. Zároveň obaja vedci dúfajú, že by ich teória raz mohla nahradiť teóriu častíc a vĺn.

Zdroj: SciTechDaily,