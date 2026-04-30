Fractal Design predstavuje - Pop 2 Vision

Fractal Design predstavol nový prírastok do série Pop 2, ktorý kombinuje panoramatický dizajn s elegantným dvojkomorovým usporiadaním.
Pop 2 Vision je navrhnutý tak, aby poskytoval čistý a ničím nerušený pohľad do svojho interiéru. S podporou grafických kariet až do dĺžky 412 mm, horných radiátorov do 360 mm a kompatibilitou so základnými doskami s reverznými konektormi ponúka flexibilitu pre moderné herné komponenty.
Už z výroby obsahuje štyri predinštalované ventilátory s reverznými lopatkami, integrované so skrytými káblami a rámami, vďaka čomu je dosiahnutie čistého zostavenia jednoduché.
Zvonku Pop 2 Vision ponúka jednoduchý prístup cez odnímateľné sklenené panely, spolu s odvetrávaným pravým bočným panelom a magneticky uchyteným horným prachovým filtrom. Vo vnútri nájdete vyhradený priestor na vedenie káblov, modulárne uchytenie napájacieho zdroja, čo uľahčuje samotnú montáž.
Horný I/O panel poskytuje rýchlu konektivitu s dvoma USB portmi a audio konektorom, pričom RGB verzie obsahujú aj integrované ovládanie pre jednoduché nastavenie osvetlenia.
Cena:
Pop 2 Vision Black - 89.99 Eur
Pop 2 Vision Black RGB - 99.99 Eur
Pop 2 Vision White RGB - 99,99 Eur
Zdroj, fotografie: TS, Fractal Design