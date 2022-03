Foxconn chce postaviť nové továrne na výrobu batérií

Nové továrne sa budú stavať na Taiwane.

Spoločnosť Foxconn je známa hlavne vďaka výrobe smartfónov Apple iPhone, lenže to nie je jediná forma podnikania tejto firmy. Už nejaký čas sa výrobca zameriava na trh s batériami, ktoré sú určené hlavne pre elektromobily, ale venuje sa aj výrobe elektromobilov. Spoločnosť chce podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa - Younga Liua, vytvoriť kompletný ekosystém pre autobusy, pričom firma verí aj v jeho globálne rozšírenie. Foxconn má v pláne postaviť hneď niekoľko tovární na výrobu elektromobilov, a majú sa nachádzať v Európe, Indii, Južnej Amerike, ale aj v Mexiku. Samozrejme, kde budú továrne stáť bude záležať od dohôd s jednotlivými vládami štátov.

Okrem zvýšenej orientácie na elektromobily, chce spoločnosť naďalej posilňovať svoju pozíciu na trhu vo výrobe polovodičových súčiastok. Preto nedávno uzavrela dohodu so spoločnosťou Vendeta, na výstavbe spoločného závodu v Indii, kde sa budú vyrábať čipy. Zameranie továrne by malo byť hlavne na výrobu mikrokontrolérov pre automobilový priemysel. Foxconn sa podľa slov generálneho riaditeľa nebojí konkurencie, nakoľko spoločnosť prisľúbila investorom, že do roku 2026 chce vygenerovať zisk takmer 35 miliárd dolárov.

Zdroj: Techspot,