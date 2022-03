Fotoaparáty v najnovších iPhonoch sú až priveľmi inteligentné

iPhony sú známe svojimi krásnymi fotografiami, ale posledné generácie týchto zariadení sú až moc dokonalé, až je to na škodu.

Podľa časopisu The New Yorker, sú výsledné fotografie z posledných dvoch generácií smartfónov Apple iPhone priveľmi ostré a chladné s chýbajúci detailami. Dalo by sa povedať, že to, čo odfotografujete týmito smartfónmi, nie je už ani tak výsledok optiky fotoaparátu, ako výsledok post-procesingu. Čo sa deje po odfotení snímky? Nastupuje umelá inteligencia, ktorá má za úlohu vytvoriť výslednú fotografiu "krásnu ako obrázok". Tieto algoritmy sa snažia docieliť akýsi naprogramovaný ideál, ku ktorému sa má priblížiť každá odfotená snímka. Fotografie podľa slov niektorých používateľov vyzerajú inak, než ich vidia používatelia.

K danej téme sa vyjadril aj pracovník spoločnosti Apple, ktorá vyrába zariadenia iPhone. Podľa neho, keď stlačíte tlačidlo spúšte, smartfón urobí až deväť snímok a každá táto snímka má inú úroveň expozície. Potom nastupuje funkcia s názvom "Deep Fusion", ktorá spája najčastejšie časti všetkých fotografií, čím vytvorí výslednú snímku. Dalo by sa povedať, že ide o akúsi extrémnu verziu HDR (High Dynamic Range). Tieto smartfóny používajú hneď niekoľko formátov naraz, kedy má prísť napríklad k zvýrazneniu oblohy, osôb a podobne. Takže fotografie vo výsledku majú vyzerať v niektorých prípadoch, ako keby boli z hry, prípadne boli kreslené.

