Fortnite už čoskoro späť na iOS zariadeniach?

Hru Fortnite od spoločnosti Epic Games bude pravdepodobne už čoskoro možné znovu hrať aj na iOS zariadeniach prostredníctvom cloudovej hernej služby GeForce Now od spoločnosti nVidia.

BBC uviedla, že nVidia vyvinula verziu svojej cloudovej hernej služby pre prehliadač Safari, ktorá hráčom umožní prístup k Fortnite v systéme iOS bez použitia obchodu App Store. Používatelia systému iOS v súčasnosti nemôžu sťahovať hry alebo aplikácie iným spôsobom ako prostredníctvom Apple obchodu, ale služby tretích strán spustené vo webových prehliadačoch nie sú nijako obmedzené.

Spoločnosť nVidia zatiaľ neprezradila, kedy by sa mohla spustiť verzia GeForce Now na iOS, avšak BBC uviedla, že oznámenie spustenia sa očakáva ešte pred zimnými prázdninami. Stále je však možné, že hra Fortnite bude vylúčená zo zoznamu hier služby GeForce Now dostupných na zariadeniach iOS. „nVidia sa nevyjadruje k nijakým novým klientom prichádzajúcim do služby, ani dostupnosť akejkoľvek hry na neohlásených alebo nevydaných platformách,“ uviedol hovorca spoločnosti Nvidia. „Fortnite nie je pre GeForce Now potvrdený na platformách nad rámec PC, Mac a Android.“

Spoločnosť Apple stiahla Fortnite zo svojho obchodu ešte v auguste, keď spoločnosť Epic Games implementovala priame platby v hrách, aby obišla poplatky, ktoré si účtuje Apple za platbu prostredníctvom obchodu App Store (tento spôsob platby je zároveň jediným dovoleným platobným spôsobom aplikácií na iOS zariadeniach). Spoločnosť Epic podala čoskoro protimonopolné konanie proti spoločnosti Apple, pričom súdny proces je teraz stanovený na máj 2021.

V marci výkonný riaditeľ spoločnosti Epic, Tim Sweeney, oznámil, že kompatibilný so službou GeForce Now bude nielen Fortnite, ale umožní na cloudovej hernej službe fungovať aj hrám predávaným prostredníctvom obchodu Epic Games Store.

