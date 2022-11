Ford Fiesta končí! Nahradí ho zatiaľ neznámy model

Obľúbený automobil Ford Fiesta sa už nebude v Európe vyrábať, bude nahradený iným model.

Americká spoločnosť Ford ukončuje výrobu modelu Fiesta v nemeckom závode v Kolíne nad Rýnom. Automobil Ford Fiesta vstúpil na európsky trh v roku 1976 a zažil až 7 generácii postupného vylepšovania. Dočkal sa aj špeciálnych rallye verzií, ale aj športovej verzie ST. Spoločnosť Ford sa rozhodla model Fiesta nahradiť iným - elektrickým, ktorý bude vznikať v spolupráci s automobilkou Volkswagen. Novinka by mala patriť do triedy crossoverov. Výroba elektromobilu by mala začať už počas leta budúceho roka.

Oznámenie konca výroby prebehlo aj na sociálnej sieti Twitter, ktoré ohlásil Martin Sander, zástupca spoločnosti Ford Europe. Na to, nie práve nadšene zareagovali fanúšikovia automobilového výrobcu, podľa ktorých sú elektrické automobily ťažšie, než klasické autá so spaľovacími motormi. Samozrejme fanúšikovia nie sú nadšení ani z toho, aká bude cena pripravovaného aleketromobilu, nakoľko zatiaľ žiadna automobilová spoločnosť nevyrobila cenovo dostupný elektromobil s viac ako 250 km dojazdom. Dacia Spring má udávaný "len" 234 km dojazd v meste a po diaľnici prejdete "až" 134 kilometrov.

Automobilová spoločnosť Ford postupne upúšťa od spaľovacích motorov. Do minulosti sa zapíše aj takzvaný "muscle car" - Mustang, ktorý bude nahradený Mustangom Mach-E. Automobilka chce od roku 2026 predávať len elektrické a hybridné automobily, pretože od roku 2030 budú v Európe predávané len elektromobily. Spoločnosť Ford sa chce týmito krokmi čo najskôr pripraviť na prísne európske normy.

