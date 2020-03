Folding@home má milión inštalácii a je navýkonnejším výpočtovým systémom sveta

Systém na distribuované výpočty Folding@home prekonal jeden milión inštalácii. O dosiahnutom míľniku informoval na Twitteri riaditeľ Folding@home Greg Bowman.

There are now over 1M devices running @foldingathome ! This includes over 356K @nvidia GPUs, over 79K @AMD GPUs, and over 593K CPUs! Thanks to all our volunteers! We're planning more blog posts on our #COVID19 work/results this week, please stay tuned.

Približne 40 percent inštalácii beží na grafických kartách. Súmárne tak Folding@home aktuálne ponúka výpočtový výkon prekračujúci jeden exaflop, čo z neho robí najvýkonnejší výpočtový systém súčasnosti. Najvýkonnejší superpočítač súčasnosti Summit supercomputer z Oak Ridge National Laboratory má približne sedminový výkon, dosahujúci číslo 148 petaflopov.

Thank you to everyone who has been donating their resources! Here are some answers to your frequently asked questions.



How can I donate my time for #COVID19? Download and install the client from https://t.co/boMq0tNn22; Under topic, select ‘ANY’ (1/8)https://t.co/yJaXvMHaDy