Firma zodpovedná za miliardy vykonaných automatických telefónatov ide pred súd

Spoločnosť zaoberajúca sa vykonávaním automatizovaných hovorov neoprávnene kontaktovala ľudí po telefóne.

Telemarketing nemá v "láske" asi každý, no o to viac, ak zdvihnete telefón a na druhej strane sa ozve "automat". V Spojených štátoch amerických tentokrát "klepli po prstoch" spoločnosti Avid Telecom, ktorá vykonala telefonátov v období medzi decembrom 2018 až januárom 2023 takmer 7,5 miliardy! Prokurátori až 48 federatívnych štátov USA sa spojilo a podalo žalobu na firmu zaoberajúcu sa telemarketingom. Pred súd by sa tak mal postaviť vlastník spoločnosti - Michael D. Lansky a viceprezidentka - Stacey S. Reeves. Žaloba na 141 stranách tvrdí, že firma Avid Telecom vykonala 7,5 miliardy hovorov na čísla, ktoré sú zaradené v Nárdonom zozname "Do Not Call" (nevolať).

V žalobe sa ďalej spomína, že Avid Telecom falšoval telefónne čísla, pričom sa nie raz firma vydávala za štátne orgány, či orgány činné v trestnom konaní. Spoločnosť sa v hovoroch maskovala aj ako Amazon, alebo DirecTV. Podľa prokurátorov, telemarketingová firma porušila pravidlá predaja a aj niekoľko ďalších spotrebiteľských zákonov. Žalobcovia požadujú, aby súd zakázal spoločnosti uskutočňovať automatizované hovory a spotrebiteľom by mala zaplatiť odškodné. Šance na výhru prokurátorov by mali byť pomerne vysoké, nakoľko podobné súdne konanie so spoločnosťou Sumco Panama stálo firmu pokutu vo výške 300 miliónov dolárov (približne 279 963 000 eur).

Zdroj: Engadget,