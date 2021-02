Firma MicroStrategy nakúpila Bitcoiny za miliardu dolárov

Na trh s kryptomenami vstúpil ďalší veľký investor. Spoločnosť MicroStrategy nakúpila Bitcoiny za 1 miliardy dolárov.

Ťažba kryptomien a samotné „digitálne zlato Bitcoin“ je horúca téma. Posledné mesiace ho nakupujú veľké firmy a jeden z veľkých investorov je tiež Elon Musk a TESLA. Pre lepšiu prehľadnosť sme napísali jeden veľký „krypto“ článok. Pred týždňom sa BTC pohyboval za absurdnú sumu dosahujúcu 58 000 USD. Pred pár dňami nakúpil zase SQUARE ďalších 3318 BitCoinov za 170 000 000 USD.

“Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world.” - Archimedes on #Bitcoin