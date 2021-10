Firefox v najbližšej aktualizácii umožní vypĺňat prihlasovacie údaje v OS Android

Firefox v najbližšej aktualizácii umožní nahradiť Chrome pri vypĺňaní hesiel.

Internetový prehliadač Mozilla Firefox v najbližšej aktualizácii pre mobilný operačný systém Android, plánuje nahradiť integrovaný Google Chrome pri vypĺňaní prihlasovacích údajov. Verzia 93 má umožniť ukladanie prihlasovacích údajov pre nainštalované aplikácie, ktoré máte vo svojom smartfóne. To isté platí aj pre odomykanie aplikácii pomocou odtlačkov prstov, alebo tváre. Firefox pritom už má svojho správcu hesiel, ale jeho používanie nebolo také jednoduché, ako je to v prípade konkurenčného prehliadača. To chce Mozilla zmeniť novou verziou svojho prehliadača.

Firefox 93.0 teda umožní nahradiť Google Chrome, pričom prihlasovacie údaje sa uložia v rámci vášho Firefox konta. Zároveň tieto údaje budete mať prístupné aj na svojom počítači, alebo tablete. Spoločnosť Mozilla chce týmto krokom konkurovať Googlu a začať si budovať (znova) lepšiu pozíciu na poli internetových prehliadačov, keďže nedávno sa autori jednej linuxovej distribúcii rozhodli vymeniť Firefox za Vivaldi. To je pre Mozillu veľmi zlý signál, nakoľko svet Linuxu patril Firefoxu, keďže bol takmer na všetkých distribúciách predvolený, ak nepočítame špecifické distribúcie, ktoré majú upravené prehliadače.

Zdroj: Engadget, Wikipedia,