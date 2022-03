Fínsko chce uskladňovať vyhorené jadrové palivo pod zemou

Fínsko plánuje vytvoriť sklad pre vyhorené jadrové palivo.

Kým sa niektoré krajiny odvracajú od používania jadrovej energie a prechádzajú na obnoviteľné zdroje elektrickej energie, tak Fínsko sa rozhodlo pokračovať v nastolenom trende a stavia ďalšiu jadrovú elektráreň. Naproti tomu, také Nemecko postupne odstavuje svoje atómové elektrárne a zo šiestich elektrární odstavilo už polovicu z nich. Výpadok v produkcii elektrickej energie chce Nemecko nahradiť pomocou obnoviteľných zdrojov - získavanie energie zo Slnka a vetra. Podobné kroky vykonáva aj Belgicko a Francúzsko.

Fínsko má do konca tohto roka dostavať zatiaľ svoju najvýkonnejšiu atómovú elektráreň s výkonom 1 600 MW. To si žiada aj adekvátne miesto, kde sa bude uskladňovať vyhorené jadrové palivo, ktoré bude dlhodobo zdraviu škodlivé. Krajine sa podarilo nájsť potenciálne miesto vhodné na tento účel - ostrov Olkiluoto. Ten sa síce nachádza na mieste, kde sa stretávajú dve tektonické dosky, ale vedci veria, že vďaka svojej polohe zostane tento bod inertný, voči seizmickej aktivite.

Vyhorené palivové tyče budú umiestnené do liatinových kanistrov. Tie budú následne umiestnené do väčších sudov, ktoré budú vyplnené inertným plynom - argónom, vďaka čomu sa vytvorí nereaktívna atmosféra. Následne budú tieto sudy zakopané do podlahy tunela.

Zdroj: InterestingEngineering,