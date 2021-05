Film Portal má stále nádej na vznik

Podľa JJ Abramsa sa stále pracuje na vzniku filmu podľa rovnomennej hry.

Jedna z najlepších logických hier s vycibreným humorom, má stále veľkú nádej na sfilmovanie. Samozrejme, aj v tomto prípade môžu panovať určité obavy, keďže sfilmovanie hernej predlohy veľakrát nedopadlo zrovna najlepšie. Napríklad očakávaný film Warcraft, sa už tak ľahko nedočká pokračovania, prípadne Postal, ktorý mal silný potenciál, no nedopadol tiež najlepšie.

JJ Abrams prišiel s nápadom sfilmovať populárnu hru, ktorá mala aj pokračovanie v podobe druhej časti, pred ôsmimi rokmi. Bohužiaľ, odvtedy sa veľa toho neudialo a bolo ticho. V súčasnosti prišla očakávaná zmena a Abrams ohlásil rozbiehajúce sa práce na filme. Aktuálne je spracovanie hernej predlohy v štádiu skriptovania. Na režiséra hra zanechala hlboký dojem aj v štýle rozprávania PRÍBEHU, ktoré je úzko nalinkované. Zatiaľ nie sú známe mená hercov ani ďalšie podrobnosti, ale spomína sa prípadný návrat JK Simmonsa, ktorého môžete poznať z hry, ako zakladateľa spoločnosti Aperture Science - Cavea Johnsona.

Ak by ste sa náhodou tešili, že s oznámením začatia prác na filme Portal, príde aj oznámenie filmu s názvom Half-Life, tak vás bohužiaľ sklamem. Podľa Abramsa nie je spoločnosť Bad Robot zapojená do vývoja filmu s Gordonom Freemanom, no dôvod bohužiaľ nie je známy. Svetielko nádeje zasvietilo v tom, že sa nakoniec dočkáme aspoň filmu Portal a znova uvidíme GlaDOS, Chell a ostáva len veriť, že sa Abramsovmu tímu podarí kvalitne preniesť hru na filmové plátno.

