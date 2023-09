Film na motívy hry GTA tak skoro neuvidíme

Filmy inšpirované hrami postupne získavajú na popularite.

Filmové spoločnosti sa snažia už dlhšiu dobu preniesť hru na plátno. Bohužiaľ často sa jedná skôr o neúspech, ako úspech. Medzi neúspechy môžeme zaradiť - Postal, Warcraft (za mňa to vcelku ušlo), Resident Evil (časom značka stratila na kvalite), Tomb Raider, Mortal Combat a Super Mario Bros. (1993). Film Uncharted si taktiež nezískal veľmi pozitívne ohlasy. Medzi úspešnú adaptáciu môžeme zaradiť film Super Mario Bros., ktorý si odbil premiéru počas tohto roka a zadarilo sa aj filmu Sonic. Medzi úspešný seriál na motívy hry môžeme zaradiť The Last of Us, lenže ako sa hovorí "jedna lastovička, leto nerobí". Toho si je vedomá aj spoločnosť Take-Two, ktorá vlastní herné štúdio Rockstar Games. To môžu hráči poznať hlavne vďaka populárnej hernej sérii Grand Theft Auto (GTA) a Red Dead Redemption.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Take-Two - Straussa Zelnicka bude spoločnosť veľmi dobre zvažovať, či a komu udelí filmové práva, nakoľko nechce neuvážene poškodiť svoje meno, len vďaka tomu, že sa nepodarí natočiť film, alebo seriál na motívy niektorej z jej hier. Herné štúdio si je vedomé toho, ako náročné je vytvoriť scenár a následne ho sfilmovať, preto radšej aby spoločnosť riskovala svoje dobré meno, tak sa bude naďalej zameriavať na vývoj a distribúciu hier. To znamená, že v dohľadnej dobe fanúšikovia pravdepodobne neuvidia seriály, alebo filmy na motívy hier Grand Theft Auto, či Red Dead Redemption.

Napriek tomu sa môžu hráči tešiť na filmy Borderland a Bioshock, ktoré by si mali v dohľadnej dobe odbiť svoju premiéru. Ostáva teda len veriť, že kvalita spracovania bude na vysokej úrovni.

Zdroj: Neowin,