Film Beavis & Butt-Head Do The Universe príde na streamovaciu platformu už onedlho

Podľa oficiálneho traileru nás čaká zábavná sci-fi jazda, ktorá si nedáva servítky pred ústa.

Animovaný seriál Beavis & Butt-Head sa po rokoch hlási o slovo a tentokrát to bude rovno film, ktorý sa vôbec neberie vážne. Zároveň o sebe hovorí, že je najsprostejším sci-fi filmom. Novinka dostala názov Beavis and Butt-Head Do the Universe a bude premiérovo odvysielaná na streamovacej platforme Paramount+. Pamätníkov tohto seriálu určite poteší, že bola zachovaná animácia, ktorú si môžu pamätať ešte z čias hudobnej stanice MTV. Podľa autorov filmu sa môžeme tešiť na obľúbený humor, podobný z čias seriálu, ale aj filmu Beavis and Butt-Head Do The America.

Okrem filmu by mal byť v príprave aj seriál, na ktorom by mala pracovať streamovacia platforma Paramount+ a televízna stanica Comedy Central. Seriálové spracovanie by sme mali vidieť už počas roku 2024 a to rovno až dve série. Ohľadom filmu zatiaľ nie je známe, či uvidíme aj ďalšie obľúbené postavy. Ďalej sa objavili informácie o prípadom spracovaní ďalších seriálov, ktoré boli kedysi vysielané na hudobnej stanici MTV. Presnejšie by malo ísť o seriál Jodie, ktorý by mal byť spin-offom Darie, aj keď v tomto prípade sú náznaky, že by Jodie mohla byť nakoniec spracovaná vo filmovej podobe.

Film Beavis and Butt-Head Do The Universe bude mať premiéru na streamovacej službe Paramount+ 23. júna 2022.

